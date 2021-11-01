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    • 01.11.2021 13:09
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    Kılıçdaroğlu Akşener'den resti yedi ibre HDP'ye döndü

    Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında Meral Akşener'den resti yedi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'den rest yiyince aradığı destek adına gizli ittifak ortağı HDP'ye yanladı. CHP Genel Başkanı tezkereye 'hayır' diyerek HDP'yi mutlu etti. Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum" diyerek HDP'yi mutlu etmeye devam etti. CHP Genel Başkanı'nın amacı ise cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti yerine HDP'den aradığı desteği bulmak. Bunun için de HDP'nin istediği gibi HDP'yi gizli değil açık ittifak ortağı yapmak.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu Akşener’den resti yedi ibre HDP’ye döndü

    Bir süredir CHP ile HDP arasında devam eden gizli aşk son aylarda gizli saklı köşelerde yakalanıyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelerle CHP-HDP gizli aşkını herkese ilan etme derdindeydi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'den resti yiyince HDP'yi yanına çekmek için hamle yapması şart oldu. Bu nedenle Kılıçdaroğlu Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' dedi. HDP'yi ziyadesiyle mutlu eden Kılıçdaroğlu, böylecek artık HDP'yi Millet İttfakı'nın gizli değil açık ortağı yaptı. Bu hamleyle İYİ Parti'ye HDP kartını gösterdi. Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'yi hedef alan açıklamaları da İYİ Parti-CHP bağının koptuğunu gösterse de artık İYİ Parti CHP'yle HDP yerine gizli ittifak konumunda.

    Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'hayır' demesiyle başlayan ve iplerin kopmasına kadar gelen süreçte yaşananlar:

    AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA 'HAYIR' DEDİ
    Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusundaki krizleri aşmak üzere İP lideri Akşener ile sır bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantı sonrasında iki liderin gergin anları kameralara yansımıştı. Akşener'den sır toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak bir hamle geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "belediye başkanı olarak kalsınlar" dediği İmamoğlu ve Yavaş için yeşil ışık yaktı.

    CHP 'HAYIR İYİ PARTİ 'EVET' DEDİ
    Türk askerinin 2 yıl daha Irak ve Suriye'de sınır ötesi operasyonlarına gitmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yetki verilmesini öngören tezkere TBMM'den geçti. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti tezkereye 'evet' derken CHP ise 'hayır' dedi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SAVUNMA: İHANET ETMİŞ OLURUZ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra 'evet' demelerini skandal bir açıklamayla savundu. Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." dedi.

    Kılıçdaroğlu'na göre Meral Akşener hain mi?

        İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖRÜLMEMİŞ ÇIKIŞ: İYİ PARTİ'Yİ İHANETLE SUÇLAMAK AKILDAN YOKSUN OLMAK GEREKİR
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında bu suçlamalar için "İYİ Parti'yi Cumhuriyet'e ihanetle suçlamak için akıldan yoksun olmak gerekir. Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır. CHP'nin durumu tartışılır." ifadeleriyle cevap verdi.

        HDP ARTIK GİZLİ DEĞİL AÇIK ORTAK
        CHP, bugüne kadar HDP ile gizli ittifak yaptı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında Akşener'den resti yiyince HDP'yi mutlu etmek için tezkereye 'hayır' dedi. Açıklamalarında bir adım daha öteye giden CHP Genel Başkanı adaylığında aradığı desteği bulmak adına HDP'yi kafalamak için ittifakı gizliden açığa taşıdı.
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