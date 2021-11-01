Bir süredir CHP ile HDP arasında devam eden gizli aşk son aylarda gizli saklı köşelerde yakalanıyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelerle CHP-HDP gizli aşkını herkese ilan etme derdindeydi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'den resti yiyince HDP'yi yanına çekmek için hamle yapması şart oldu. Bu nedenle Kılıçdaroğlu Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' dedi. HDP'yi ziyadesiyle mutlu eden Kılıçdaroğlu, böylecek artık HDP'yi Millet İttfakı'nın gizli değil açık ortağı yaptı. Bu hamleyle İYİ Parti'ye HDP kartını gösterdi. Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'yi hedef alan açıklamaları da İYİ Parti-CHP bağının koptuğunu gösterse de artık İYİ Parti CHP'yle HDP yerine gizli ittifak konumunda.

Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'hayır' demesiyle başlayan ve iplerin kopmasına kadar gelen süreçte yaşananlar:

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA 'HAYIR' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusundaki krizleri aşmak üzere İP lideri Akşener ile sır bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantı sonrasında iki liderin gergin anları kameralara yansımıştı. Akşener'den sır toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak bir hamle geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "belediye başkanı olarak kalsınlar" dediği İmamoğlu ve Yavaş için yeşil ışık yaktı.