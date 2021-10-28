Kemal Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Tezkereye evet demek Cumhuriyet'e ihanet etmektir

CHP, AYNI İFADELERİNİ GEÇTİĞİ 6 TEZKEREYİ ONAYLAMIŞ

CHP tezkereye kılıf olarak, 'Irak ve Suriye diyerek tezkere birleştirilmesini' ve 'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması'nı sundu. 2014'ten bu yana 6 tezkere bu şekilde CHP'nin onayı ile geçti.

CUMHURİYET'E İHANET DİYEN KILIÇDAROĞLU YPG'YE TERÖRİST DEĞİL DEMİŞTİ

31 Mart Yerel Seçimler öncesi HDPKK ile ittifak yapan, birçok belediyede için Kandil kadrosundan aday gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son skandalı bardağı taşırdı. Kılıçdaroğlu, PKK uzantısı YPG için "bize saldırmazlar" demişti.