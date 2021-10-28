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    • 28.10.2021 17:08
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    • 28.10.2021 17:29
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    Kemal Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Tezkereye evet demek Cumhuriyet'e ihanet etmektir

    Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte hayır oyu veren CHP’ye tepkiler devam ederken Muğla ziyaretinde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye tezkeresine evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

    TBMM'ye sunulan, Suriye ve Irak'a Türkiye'nin asker gönderme süresini 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere, tartışmalara neden olmuştu.

    Söz konusu tezkere; AK Parti, MHP ve İyi Parti oylarıyla kabul edilirken, CHP ve HDP tezkereye hayır oyu vermişti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'daki toplu açılış töreninde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
    Hayır oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." diye konuşmuştu.

        CHP, AYNI İFADELERİNİ GEÇTİĞİ 6 TEZKEREYİ ONAYLAMIŞ
        CHP tezkereye kılıf olarak, 'Irak ve Suriye diyerek tezkere birleştirilmesini' ve 'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması'nı sundu. 2014'ten bu yana 6 tezkere bu şekilde CHP'nin onayı ile geçti.

        CUMHURİYET'E İHANET DİYEN KILIÇDAROĞLU YPG'YE TERÖRİST DEĞİL DEMİŞTİ
        31 Mart Yerel Seçimler öncesi HDPKK ile ittifak yapan, birçok belediyede için Kandil kadrosundan aday gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son skandalı bardağı taşırdı. Kılıçdaroğlu, PKK uzantısı YPG için "bize saldırmazlar" demişti.

        "BEKA SORUNU YOK BİZE SALDIRMAZLAR"
        Katıldığı özel bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, YPG sorusuna verdiği cevapla terör sempatizanlığında sınırları zorladı. Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vererek bir kez skandala imza atmıştı.

        "YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"
        Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgüyü YPG'ye kol kanat gererek "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." demişti.
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