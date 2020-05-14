"Dün bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Şunu nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kastediyorum.

"Sayın Meral Akşener'in yaptığı basın açıklamasında, 'Ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesi hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır."

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 'ünadlı köşe yazısı:Korona salgınına karşı başarıyla mücadele edilmesi, dünyanın gelişmiş veya geri kalmış 60'a yakın ülkesine tıbbi yardımda bulunması, Suriye'den Libya'ya uzanan hatta güven veren siyaset izlenmesi,Türkiye'ningösteriyor.Bu da bazı küresel mahfilleri rahatsız ediyor. Tam da bu yüzden Londra'daki kur operasyonu ve CHP'nin başlattığı, solun da katıldığıtartışmaları, birbirini besleyen süreçler ve tesadüf değil.Şimdi buna İYİ Parti- HDP tartışmaları da eklendi. Eklendi çünkü bu tartışma da korona sonrası siyasetle ilgili... İYİ Parti Genel Başkanıilk kez bu kadar net konuştu:Akşener'e cevap HDP'ligeldi:Nihayet 3 yıl sonradenilerek saklanan siyaset mühendisliği açığa çıkmıştı. Bu yüzden herkes şu sorunun cevabını merak ediyor;Bu Akşener'in HDP- PKK ilişkisini bilmediğinden değil. Onu çok iyi biliyor ve bugüne kadar da iyi sakladı. Hatta seçim sonrası tam da bu nedenle partisinden istifa edenlere rağmen bu kadar net konuşmadı. O günlerde danışmanlarından Tuğgeneral Ali Aydın istifa ediyor ve Akşener'in milleti yaraladığını söylüyordu:





Bu ağır suçlamaya rağmen Akşener yine bugünkü gibi açık konuşmadı. Çünkü önünde bir yıl sonra yapılacak yerel seçim vardı ve CHP üzerinden HDP oyları alınmadan o seçimler kazanılamazdı. Bu yüzden Demirtaş'a güzellemeler sürdü, siyasi partiler açısından "şiddetle ilişki" kırmızı çizgi olmasına rağmen HDP-PKK ilişkisi üzerine gidilmedi.



Şimdi baştaki soruya tekrar dönelim, İYİ Parti neden dönüş yaptı?



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