CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na tezkere tepkisi: Daha önce Cumhuriyet'e ihanet mi etti?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
CHP'ye tepkiler yükselirken 'Hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi ve yeni bir skandala imza attı.
Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." dedi.