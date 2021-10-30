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    • 31.10.2021 01:17
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    • 31.10.2021 01:39
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    CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na tezkere tepkisi: Daha önce Cumhuriyet'e ihanet mi etti?

    CHP, Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte 'Hayır' oyu verdi. CHP'ye tepkiler yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir skandala daha imza atarak Suriye tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na bir tepki de CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten geldi. Ateş, "Hayır oyu CHP’nin tarihi misyonuyla çelişiyor. Bu CHP’nin tavrı değil, Yeni-CHP’nin tavrı. Eğer ‘Evet’ demek Cumhuriyet’e ihanetse, Kılıçdaroğlu daha önceki aynı tezkerelere ‘Evet’ diyerek Cumhuriyet’e ihanet mi etti?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Bay Kemal’e zor soru!

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

    "EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
    CHP'ye tepkiler yükselirken 'Hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi ve yeni bir skandala imza attı.

    Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." dedi.

    CHP'YLE ÇELİŞTİ
    Kılıçdaroğlu, 'Hayır' demeye kılıf olarak, 'Irak ve Suriye diyerek tezkere birleştirilmesini' ve 'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması'nı sundu. Fakat 2014'ten bu yana 6 tezkere bu şekilde CHP'nin de onayı ile geçti.

        YILMAZ ATEŞ'TEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
        CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına özel açıklamalarda bulundu.

        Ateş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterek zor bir soru yöneltti.

        Ateş, 'Hayır' oyunun CHP'nin tarihi misyonuyla çeliştiğini belirterek şunları söyledi:

        "Kılıçdaroğlu'nun 'Hayır' deme gerekçeleri inandırıcı değil. 2003 yılından beri hazırlanan bütün tezkerelerde "Yabancı Asker" ifadesi var… 'Hayır' oyu CHP'nin tarihi misyonuyla çelişiyor.

        "CHP'NİN TAVRI DEĞİL, YENİ-CHP'NİN TAVRI"
        Bu CHP'nin tavrı değil, Yeni-CHP'nin tavrı. Eğer 'Evet' demek Cumhuriyet'e ihanetse, Kılıçdaroğlu daha önceki aynı tezkerelere 'Evet' diyerek Cumhuriyet'e ihanet mi etti?"

        YILMAZ ATEŞ'İN 'PARTİM FETÖ'YE TESLİM OLDU' ÇIKIŞI
        Yılmaz Ateş, 2019 yılında katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.

        CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP'nin FETÖ'yle ilişkisini eleştirmiş "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı." ifadelerini kullanmıştı.

        Ateş bu çıkışının ardından CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edilmişti.

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