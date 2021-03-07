BULDAN: İTTİFAKI GİZLEMEYELİM

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Çekingenliği üzerinizden atın! İttifakı gizlemeyelim. Şeffaf ve açık olalım" dedi.

TEMELLİ: YAVAŞ DA İMAMOĞLU DA BİLECEK Kİ HDP OYLARIYLA SEÇİLDİLER

HDP Eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir." İfadeleriyle Millet İttifakı'nın içinde olduklarını açıkça belirterek CHP ile İYİ Parti'ye şeffaf olma çağrısında bulundu.

İYİ PARTİ'NİN SÖZDE HDP KARŞITI SÖYLEMLERİ SÜRERKEN İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ

Çoğunluğu HDP milletvekillerine ait 33 dokunulmazlık dosyasının TBMM'ye sevk edilmesinin ardından Millet İttifakı'nda farklı görüşler ortaya çıktı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı dokunulmazlıkların kaldırılmasını kabul etme noktasında verilecek karara birlikte el kaldıracakken CHP ise, gizli ortağı HDP'yi küstürmemek ve ittifakı dağıtmamak için dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmıyor.

İYİ Parti ise milliyetçi bir tavır takılarak HDP karşıtı çıkış yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla böyle milletin meclisinde bu siyasi dille, bu üslupla siyaset yapmalarını doğru bulmuyoruz. Evet diyeceğiz." İddiasında bulundu.