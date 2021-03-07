24 Haziran'da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli ittifak yapan CHP bu ittifakı yerel seçimlerde de sürdürdü.
Kamuoyuna CHP - İYİ Parti ortaklığı olarak yansıtılan Millet İttifakı'nın halktan saklanmaya çalışılmasına rağmen bir parçasının da HDP olduğu birçok kez açığa çıktı.
HDP DEFALARCA KEZ İTTİFAKI AÇIK ETTİ
CHP ve İYİ Parti'nin saklamaya çalıştığı kirli ittifakı HDP defalarca kez itiraf etti.
İYİ Parti'nin tabanına açıklamayacağı bu ittifakı gizlemek adına ve milliyetçi oyları korumak için yaptığı HDP karşıtı kuru sıkı çıkışlar HDP'de rahatsızlık yaratırken bu rahatsızlık kameralar önünde de ifade edildi.
"İYİ PARTİ HDP'NİN OYLARIYLA KOLTUKLARDA OTURUYOR"
HDP'li Fatma Kurtulan, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" ifadelerini kullandı.