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    • 08.03.2021 01:34
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    , ve ittifakı ’nun ‘Kadınlar Günü’ mesajıyla bir kez daha ortaya çıktı

    Perde önünde ve ortaklığı olarak yansıtılan fakat defalarca kez açığa çıkan CHP--İYİ Parti ittifakını bu kez İBB Başkanı ifşa etti. İYİ Parti içinden son olarak HDP’li isimlerin Meclis’e gelecek olan dokunulmazlık fezlekeleri üzerinden sözde HDP karşıtı açıklamalar gelirken CHP’li Twitter üzerinden attığı, ‘Kadınlar Günü’ mesajına İYİ Parti Genel Başkanı ’i ve HDP EŞ Genel Başkanı ’ı ekleyerek ittifakı bir kez daha ortaya koydu.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu ittifakı açık etti

    24 Haziran'da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli ittifak yapan CHP bu ittifakı yerel seçimlerde de sürdürdü.

    Kamuoyuna CHP - İYİ Parti ortaklığı olarak yansıtılan Millet İttifakı'nın halktan saklanmaya çalışılmasına rağmen bir parçasının da HDP olduğu birçok kez açığa çıktı.

    HDP DEFALARCA KEZ İTTİFAKI AÇIK ETTİ
    CHP ve İYİ Parti'nin saklamaya çalıştığı kirli ittifakı HDP defalarca kez itiraf etti.

    İYİ Parti'nin tabanına açıklamayacağı bu ittifakı gizlemek adına ve milliyetçi oyları korumak için yaptığı HDP karşıtı kuru sıkı çıkışlar HDP'de rahatsızlık yaratırken bu rahatsızlık kameralar önünde de ifade edildi.

    "İYİ PARTİ HDP'NİN OYLARIYLA KOLTUKLARDA OTURUYOR"
    HDP'li Fatma Kurtulan, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" ifadelerini kullandı.

        BULDAN: İTTİFAKI GİZLEMEYELİM
        Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Çekingenliği üzerinizden atın! İttifakı gizlemeyelim. Şeffaf ve açık olalım" dedi.

        TEMELLİ: YAVAŞ DA İMAMOĞLU DA BİLECEK Kİ HDP OYLARIYLA SEÇİLDİLER
        HDP Eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir." İfadeleriyle Millet İttifakı'nın içinde olduklarını açıkça belirterek CHP ile İYİ Parti'ye şeffaf olma çağrısında bulundu.

        İYİ PARTİ'NİN SÖZDE HDP KARŞITI SÖYLEMLERİ SÜRERKEN İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ
        Çoğunluğu HDP milletvekillerine ait 33 dokunulmazlık dosyasının TBMM'ye sevk edilmesinin ardından Millet İttifakı'nda farklı görüşler ortaya çıktı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı dokunulmazlıkların kaldırılmasını kabul etme noktasında verilecek karara birlikte el kaldıracakken CHP ise, gizli ortağı HDP'yi küstürmemek ve ittifakı dağıtmamak için dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmıyor.

        İYİ Parti ise milliyetçi bir tavır takılarak HDP karşıtı çıkış yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla böyle milletin meclisinde bu siyasi dille, bu üslupla siyaset yapmalarını doğru bulmuyoruz. Evet diyeceğiz." İddiasında bulundu.

        KADINLAR GÜNÜ MESAJINDA İTTİFAKI BULUŞTURDU
        HDP'nin oylarıyla İstanbul'da seçim kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı atamalar ve PKK'lı teröristlere ait kitapları İBB'de satışa çıkararak ittifakın diyetini öderken bu kez de ittifak ortaklarını Twitter üzerinden attığı mesajla buluşturdu.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

        İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." İfadelerini kullandı.

        TEPKİ YAĞDI
        Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu paylaşıma sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Buldan'ın PKK elebaşı Cemil Bayık ile kandilde çektirdiği fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

        "HDPPKK'YA GÖBEĞİNİZDEN BAĞLISINIZ"
        Bir kullanıcı, "Ortaklığınız çok belli oluyor. Parti başkanı değilsiniz neden parti başkanlarına selam çakıyorsunuz? Belediye başkanı olarak diğer kadın belediye başkanlarını yada meclis üyelerini veya kadın millet vekillerini kutlasanız? hdpkk ile ortak ve onlara göbeğinizden bağlısınız." İfadeleriyle tepkisini gösterdi.

        İşte tepkilerden bazıları:
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        Haberler Güncel HDP, CHP ve İYİ Parti ittifakı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Kadınlar Günü’ mesajıyla bir kez daha ortaya çıktı
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