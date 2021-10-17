İETT şoförlerinin psikolojisi bozuldu! Araçtan indi yanındaki otomobile tekme attı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB her geçen gün adeta iflas ediyor.
İETT otobüslerinin CHP'li yandaşlara verilen ihaleler nedeniyle sık sık arıza yapması ve kazalara İETT şoförleri de etkilendi.
Son olarak bir İETT şoförü E5'te şerit tartışması yaşadığı otomobili otobüsten inip tekmeledi. O anlar ise kameralara yansıdı. Ortaya çıkan bu manzara İETT'nin psikoteknik raporunun işe yarayıp yaramadığını akıllara getirdi.
Olay dün akşam saatlerinde Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara yönünde meydana geldi. İddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.