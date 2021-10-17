Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.10.2021 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2021 11:36
    ABONE OL

    İETT şoförlerinin psikolojisi bozuldu! Araçtan indi yanındaki otomobile tekme attı

    Kadıköy D-100 Karayolu'nda iddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen otobüs şoförü otomobile tekme attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DHA
    İETT şoförü otomobil tekmeledi

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB her geçen gün adeta iflas ediyor.

    İETT otobüslerinin CHP'li yandaşlara verilen ihaleler nedeniyle sık sık arıza yapması ve kazalara İETT şoförleri de etkilendi.

    Son olarak bir İETT şoförü E5'te şerit tartışması yaşadığı otomobili otobüsten inip tekmeledi. O anlar ise kameralara yansıdı. Ortaya çıkan bu manzara İETT'nin psikoteknik raporunun işe yarayıp yaramadığını akıllara getirdi.

    Olay dün akşam saatlerinde Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara yönünde meydana geldi. İddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

        Otobüsü durdurarak araçtan inen otobüs şoförü ise önce otomobilin camına vurdu ardından araca tekme attı.

        Olayın ardından otomobil sürücüsü yoluna devam etti. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Feci kaza! Tofaş hurdaya döndü!
        Haberler Güncel İETT şoförlerinin psikolojisi bozuldu! Araçtan indi yanındaki otomobile tekme attı
            SON DAKİKA