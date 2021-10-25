İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 60'a ulaştı

Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde de vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli ve Sancaktepe mevkisi, Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 kara yolunda ise Kartal, Pendik ve Tuzla'da bazı bölgelerde yoğunluk gözlendi.