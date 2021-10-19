Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki: PKK’nın yanında duruyor





Begdaş, "2 yıldır biz buradayız, bütün dünya geldi ne yazık ki CHP ve İYİ Parti gelmedi bizi görmemezlikten geldi. İmamoğlu geçen yılda geldi, fidan dikti bize gelmedi. İmamoğlu PKK'nın saflarında duruyor, bu annelerin yanında durmadı. Bu diktiği fidanlar hiçbir zaman yeşermez, çünkü bizim fidanlarımızı getirmediler. Bunlarda vicdan ve merhamet varsa bu aileleri görmemezlikten gelmezler. Ben herkesi vicdana davet ediyorum İmamoğlu bu işte PKK'nın yanında duruyor" dedi.