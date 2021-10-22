Üniversite öğrencisi Reşat Doğan, "İstanbul'a yeni geldim ama böyle bir şey olamaz. Her gün saat fark etmeksizin çok kalabalık oluyor. Okula giderken de sıkışık gidiyoruz az önce de yine sıkışıktı. Bence seferlerini atması lazım ya da metroların artması lazım. Her şeyin artması lazım. Korona mesafesi iki metre ama biz bir santim bırakıyoruz. Böyle giderse vaka da artar, ölümler de artar. Bir el atılmalı bu duruma" şeklinde konuştu.