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    • 22.10.2021 19:47
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    İstanbullunun ulaşım çilesi tavan yaptı! Metrobüs durakları tıklım tıklım...

    İstanbullunun ulaşımda yaşadığı çile bitmek bilmiyor. Son dönemde arızalanan İETT otobüsleri gündemi meşgul ederken trafikte yaşanan yoğunluk ve metrobüslerde yaşanan doluluk da can sıkıyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcularının araçlara binecekleri alana güçlükle ilerlediği görüldü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    Metrobüs durakları tıklım tıklım!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması ulaşımda can sıkıyor.

    Son dönemde arızalanan İETT otobüsleri gündemi meşgul ederken trafikte yaşanan yoğunluk ve metrobüslerde yaşanan doluluk da tepki çekti.

    CEVİZLİBAĞ METRBÜS DURAĞI TIKLIM TIKLIM
    İstanbul'da haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluştu. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcularının araçlara binecekleri alana güçlükle ilerlediği görüldü.

    Haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ualşım araçlarında yoğunluk dikkat çekerken, Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcular araçlara binecekleri alana güçlükle ilerledi.

    "SEFERLERİN ARTIRILMASI LAZIM"
    Yolcular, tıka basa dolu metrobüslere binmekte zorluk çekti.

        Üniversite öğrencisi Reşat Doğan, "İstanbul'a yeni geldim ama böyle bir şey olamaz. Her gün saat fark etmeksizin çok kalabalık oluyor. Okula giderken de sıkışık gidiyoruz az önce de yine sıkışıktı. Bence seferlerini atması lazım ya da metroların artması lazım. Her şeyin artması lazım. Korona mesafesi iki metre ama biz bir santim bırakıyoruz. Böyle giderse vaka da artar, ölümler de artar. Bir el atılmalı bu duruma" şeklinde konuştu.

        İMAMOĞLU VE METROBÜS BAHATTİN TİYATROSU
        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sürecinde, o dönem bir televizyon röportajında "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyerek gündeme gelen Bahattin Çağrış ile görüşmüştü.

        İmamoğlu ile Çağrış metrobüs durağında buluşup propaganda videosu çekmişti. Çağrış da İmamoğlu'na övgüler yağdırmıştı. Seçim sonrası İBB iştiraklerinden İSPER'de koordinatör olarak işe alınan Çağrış'ın maaşının sosyal medyada yer alan iddialara 13 bin lira olduğu iddia edildi. Bahattin Çağrış'ın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye başkanı iken özel kalem ekibinde olduğu ortaya çıkmıştı.
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