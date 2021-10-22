CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması ulaşımda can sıkıyor.
Son dönemde arızalanan İETT otobüsleri gündemi meşgul ederken trafikte yaşanan yoğunluk ve metrobüslerde yaşanan doluluk da tepki çekti.
CEVİZLİBAĞ METRBÜS DURAĞI TIKLIM TIKLIM
İstanbul'da haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluştu. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcularının araçlara binecekleri alana güçlükle ilerlediği görüldü.
Haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ualşım araçlarında yoğunluk dikkat çekerken, Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcular araçlara binecekleri alana güçlükle ilerledi.
"SEFERLERİN ARTIRILMASI LAZIM"
Yolcular, tıka basa dolu metrobüslere binmekte zorluk çekti.