CHP'li İBB yine arıza çıkardı! Bu kez İETT otobüsü değil: Metro bozuldu yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT'deki işbilmezliği vatandaşın canını bezdirmiş, bakımsızlıktan dökülen otobüslerin yollarda kaldığı gözlemlenmişti.
İETT otobüslerinin arızaları gündemdeki yerini korurken bir arıza haberi de Metro İstanbul'dan geldi.
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı İstasyonu'na yakın bölümde saat 20.30 sıralarında metro aracında teknik bir arıza meydana geldi.
YOLCULAR TÜNELDEN YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
Kirazlı yönündeki arıza nedeniyle yolcular metrodan inerek tünelden istasyona kadar yürüdü.