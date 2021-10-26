Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.10.2021 22:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2021 22:51
    ABONE OL

    CHP'li İBB yine arıza çıkardı! Bu kez İETT otobüsü değil: Metro bozuldu yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı

    CHP'li İBB'nin İETT otobüslerindeki işbilmezliği Metro İstanbul'a da sirayet etti. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı İstasyonu'na yakın bölümünde teknik arızanın yaşandığı metro aracındaki yolcular yürüyerek istasyonuna ulaştı. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansırken mesai çıkışı evlerine gidemeyip yolda kalan vatandaşları CHP'li İBB'ye sert tepki gösterdi.

    CHP’li İBB yine arıza çıkardı!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT'deki işbilmezliği vatandaşın canını bezdirmiş, bakımsızlıktan dökülen otobüslerin yollarda kaldığı gözlemlenmişti.


    İETT otobüslerinin arızaları gündemdeki yerini korurken bir arıza haberi de Metro İstanbul'dan geldi.

    Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı İstasyonu'na yakın bölümde saat 20.30 sıralarında metro aracında teknik bir arıza meydana geldi.



    YOLCULAR TÜNELDEN YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
    Kirazlı yönündeki arıza nedeniyle yolcular metrodan inerek tünelden istasyona kadar yürüdü.
            CHP’li İBB yine arıza çıkardı!
            Haberler Güncel CHP'li İBB yine arıza çıkardı! Bu kez İETT otobüsü değil: Metro bozuldu yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı
                SON DAKİKA