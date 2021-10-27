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    • 27.10.2021 17:04
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    • 27.10.2021 17:13
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    CHP yandaşı Halk TV’de deprem! Ankara bürosu kapatılıyor çalışanlar kapı önüne konuyor

    CHP yandaşı besleme medya Halk TV’nin İstanbul’da yapılan toplantısında Ankara Haber Merkezi’nde çalışanların işten çıkarılıp Ankara bürosunun kapatılma kararı alındığı ortaya çıktı. Hak, emek gibi söylemleri dilinden düşürmeyen kanal büyük bir işçi kıyımına hazırlanıyor.

    CHP yandaşı Halk TV’de deprem!

    CHP'nin yandaş ve fondaş kanalı Halk TV'nin İstanbul'da yapılan toplantısında Ankara Haber Merkezi'nde çalışanların işten çıkarılıp Ankara bürosunun kapatılma kararı alındığı ortaya çıktı.

    Kulislerde dolaşan bilgilere göre içlerinde kameraman, muhabir ve teknik ekip bulunan toplamda 15 personele tebligat yapıldı. Ancak çalışanlara "İstanbul'a gelmek isteyen olursa bize bir hafta içinde bildirin" denildiği öğrenildi.

    PROGRAMLAR TEKER TEKER SONLANDIRILIYOR
    Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu hafta içi yayınlanan 'Günün Raporu' ve hafta sonu ekrana gelen 'Türkiye Nereye' programlarına son verilirken, ayrıca Savaş Kerimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Türkiye' programı için de bitirilme kararı verildi.

    İKİ GÜN ÖNCE AYRILMIŞTI
    Halk TV Ankara haber müdürü Umut Yertutan iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Halk TV benim için bitti' diyerek istifasını duyurmuştu.

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    CHP yandaşı Halk TV’de deprem!
    Haberler Güncel CHP yandaşı Halk TV’de deprem! Ankara bürosu kapatılıyor çalışanlar kapı önüne konuyor
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