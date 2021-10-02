İSPARK batmak üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Murat Çakır'ı kovmak istemiyor

HDP'ye peşkeş çekildiği iddia edilen İSPARK A.Ş. batmak üzere... Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'le yenilenen Maçka Demokrasi Parkı'nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, iflasa sürüklenen İBB şirketiyle ilgili tuhaf açıklamalar yaptı.
FONDAŞ ATAKLI: İBB'NİN ETRAFINI SARAN ÇETEMSİ BİR ŞEY VAR
1 Eylül'de "İBB'nin etrafını saran bir çetemsi bir şey var" ifadelerini kullanan fondaş gazeteci Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'ın zararının 115 milyon liraya çıktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz gün ise, Sözcü, Cumhuriyet, T24, Gazete Duvar gibi İBB'nin fonladığı medyalar ise faturayı İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır'a keserek görevden alındığını iddia etmişti.
GÖKSU: ZARAR 100 MİLYON LİRA
Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'ye bağlı İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu duyurmuştu.
KOVMAYA KIYAMIYOR!
Daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, son günlerde zarar ettiği iddialarıyla gündeme gelen İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alınıp alınmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti: