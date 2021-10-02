İSPARK batmak üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Murat Çakır'ı kovmak istemiyor

"O kadar takip edemem ben. 30 tane genel müdürüm var. Kim yıllık izne çıkıyor, kim çıkmıyor? Yaklaşık 150'ye yakın üst düzey yöneticim var. Hangisi evde, hangisi hasta bilemem.

Allah gecinden versin bir yakını vefat ettiğinde arıyorum. Ya da bir hasta ağır bir hasta olduğunda geçmiş olsun diyorum ama onun dışında kim izinde, kim denizde ben inanın bilmiyorum.

Yani beni takip ettikleri kadar tatile gitti mi gitmedi mi diye ben genel müdürlerimi takip etmiyorum."