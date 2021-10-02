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    • 02.10.2021 17:06
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    İSPARK batmak üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Murat Çakır'ı kovmak istemiyor

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 100 milyon liralık borç batağında olan İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın kovulmasıyla ilgili soruya, "Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok" cevabını verdi. İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ı koruyan İmamoğlu, "Genel müdür şu an yıllık izinde mi görevinin başında mı?" sorusunaysa, "O kadar takip edemem ben. 30 tane genel müdürüm var. Kim yıllık izne çıkıyor, kim çıkmıyor? Yaklaşık 150'ye yakın üst düzey yöneticim var. Hangisi evde, hangisi hasta bilemem." sözlerini sarf etti. Haberin detayları...

    AA
    takvim.com.tr
    İmamoğlu’ndan batan İSPARK hakkında tuhaf açıklama

    HDP'ye peşkeş çekildiği iddia edilen İSPARK A.Ş. batmak üzere... Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'le yenilenen Maçka Demokrasi Parkı'nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, iflasa sürüklenen İBB şirketiyle ilgili tuhaf açıklamalar yaptı.

    FONDAŞ ATAKLI: İBB'NİN ETRAFINI SARAN ÇETEMSİ BİR ŞEY VAR

    1 Eylül'de "İBB'nin etrafını saran bir çetemsi bir şey var" ifadelerini kullanan fondaş gazeteci Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'ın zararının 115 milyon liraya çıktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz gün ise, Sözcü, Cumhuriyet, T24, Gazete Duvar gibi İBB'nin fonladığı medyalar ise faturayı İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır'a keserek görevden alındığını iddia etmişti.

    GÖKSU: ZARAR 100 MİLYON LİRA

    Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'ye bağlı İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu duyurmuştu.

    KOVMAYA KIYAMIYOR!

    Daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, son günlerde zarar ettiği iddialarıyla gündeme gelen İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alınıp alınmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

        "Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse zaten paylaşırız. Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle gelip emeğini ortaya koyan yöneticilerimiz var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir, bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok."

        "KİM İZİNDE KİM DENİZDE BİLMİYORUM"

        İmamoğlu, Murat Çakır'ın şu anda görevinin başında mı yoksa yıllık izinde mi olduğu yönündeki soru üzerine ise yıllık izinde olup olmadığını o kadar takip edemediğini belirtti.

        İşte o yanıt:

        "O kadar takip edemem ben. 30 tane genel müdürüm var. Kim yıllık izne çıkıyor, kim çıkmıyor? Yaklaşık 150'ye yakın üst düzey yöneticim var. Hangisi evde, hangisi hasta bilemem.

        Allah gecinden versin bir yakını vefat ettiğinde arıyorum. Ya da bir hasta ağır bir hasta olduğunda geçmiş olsun diyorum ama onun dışında kim izinde, kim denizde ben inanın bilmiyorum.

        Yani beni takip ettikleri kadar tatile gitti mi gitmedi mi diye ben genel müdürlerimi takip etmiyorum."

        ZARAR ETTİĞİNİ İNKAR ETTİ

            İSPARK'ın zarar ettiği iddialarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Şirketin zarar etmesiyle ilgili hususun doğru olmadığını kamuoyuyla paylaştık." ifadelerini kullandı.

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