Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı 26 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.
Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" ifadelerini kullandı.
25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU