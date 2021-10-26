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    • 26.10.2021 19:59
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 26 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" ifadelerini kullandı.

    25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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