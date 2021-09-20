Firari FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nun KHK sözünü ayakta alkışlıyor!

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı, bir yandan HDP'yi denkleme çekmek için uğraşırken, bir yandan da KHK'lıların desteğini almaya çalışıyor. FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile görevden uzaklaştırılan herkesi görevine iade edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na firari FETÖ'cülerden tebrik geldi.



Daha önce benzer bir açıklamayı Ali Babacan da yapmıştı. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez Babacan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

FİTİLİ ALİ BABACAN ATEŞLEDİ

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz KHK'lı vatandaşlarımızın feryadını duyuyoruz. Ciddi bir adaletsizlik, zulüm ve mağduriyet var. İnşallah seçimlerden sonra kurulacak hükümette öncelikle ele alınacak bir konu olacaktır." diyerek FETÖ ile iltisaklı hükümlülere yeşil ışık yakmıştı.

KILIÇDAROĞLU: SÖZÜM SÖZ TÜM KHK'LILARI GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİM

2023 seçimleri öncesi son umut olarak KHK'lıra göz kırpan Kılıçcaroğlu yaptığı konuşmada, "Sözüm söz, KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim." ifadelerini kullandı.

FİRARİ FETÖ'CÜLERDEN KILIÇDAROĞLU VE BABACAN'A TEBRİK

Babacan'ın ardından Kılıçdaroğlu'nun da FETÖ'cülere yeşil ışık yakması firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez'in gündemindeydi.

İki firari FETÖ'cü yaptığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı. Sabah'ın haberine göre Dumanlı, "Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamak lazım, bir kere çok doğru. Biz alkışladık diye CHP'li olmayız. CHP'liler de biz alkışladık diye başka bir şey olmaz. Doğruya doğru, eğriye eğri." ifadelerini kullandı.

Levent Kenez ise, Kılıçdaroğlu'nun teröre bulaşmamış şeklindeki ifadesini, uluslararası terör olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Dumanlı ve Kenez, Ali Babacan'ı da pas geçmedi. Dumanlı, Ali Babacan'ın da benzer bir çıkış yaptığını hatırlattı, "Daha önce Ali Bey de söylemişti. 'Sözüm söz' dememişti de başka bir şekilde ifade etmişti" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Levent Kenez, "Evet, 'İlk işimiz KHK ile atılan herkesi görevine iade etmek' demişti." diye konuştu.

OHAL KOMİSYONU TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Türkiye'de 125 bin KHK'lı var. Bunlardan 49 bininin FETÖ bağlantısı OHAL komisyonunca tespit edildi. 42 bininin ise dosyaları hala inceleme ve soruşturma aşamasında. Terör ile iltisaklı olmayan KHK'lılar görevlerine iade ediliyor. OHAL komisyonu, KHK dosyalarını titiz bir şekilde inceliyor.