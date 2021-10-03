AYM'den skandal 15 Temmuz kararı: "FETÖ'cüler suistimal edecek"





A HABER'DE DEŞİFRE EDİLDİ

Peki, AYM'nin tepki çeken "OHAL" kararı ne anlama geliyor? A Haber'de hafta sonu pazar günleri ekrana gelen "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman olayın perde arkasını anlattı.

Karaman şu ifadeleri kullandı;

"15 Temmuz'dan hemen sonra çeşitli KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkmıştı. Bunlar FETÖ ile mücadele bakımından çok önemliydi. Ve orada çeşitli yaptırımlar orya konulmuştu. Bunlar arasından bir tanesi de 15 Temmuz'da mücadele kapsamında görev yapan, burada KHK'ları uygulayan kamu görevlilerine tazminat davalarının açılamamasıydı. Bu davaların devlete açılmasıydı. Şimdi bunu CHP Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

"KARAR OYBİRLİĞİ İLE DEĞİL OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI"

AYM kararına göre; TBMM'den Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 132 tane CHP milletvekili bu uygulamaya (KHK) dava açtılar. Bu 2016 yılında açılan bir davaydı. AYM geçtiğimiz günlerde aldığı kararlar ile KHK'nın iptaline karar verdi. Şimdi darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlileri söz konusu… Yasada darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlilerine eylemleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenmiyordu. Bu (KHK) AYM'nin son kararı oybirliği ile değil oy çokluğu ile alındı.