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    • 04.10.2021 03:05
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    AYM'den skandal 15 Temmuz kararı: "FETÖ'cüler suistimal edecek"

    Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün ardından adli ve idari kararlar alan kamu görevlilerinin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunduğunu söyledi. Bu skandal karar sonrası, FETÖ ile mücadelede önemli kararlara imza atan kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının açılması imkanı doğdu. AYM'nin tepki çeken 15 Temmuz kararınına ilişkin konuşan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, "Bundan sonrasını iyi takip etmek lazım FETÖ mensuplarının artık tazminat davalarını yağdıracağı bu işi de suiistimal edecekleri bir gerçek" dedi.

    AYM’den skandal 15 Temmuz kararı!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından çıkartılan 6755 sayılı olağanüstü hal yasasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

    CHP, dava konusu kuralın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu her türlü keyfi fiil ve işlemleri meşru hale getirdiğini söyledi ve failleri sorumluluktan kurtardığını iddia etti.



    FETÖ'YE ALAN AÇAN SKANDAL KARAR
    Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi zaafa uğratacak bir karar verdi.

    AYM, MGK'nın alacağı kararların tavsiye niteliğinde olduğunu hatırlatarak, ilgili kanun maddesini iptal etti.

    Böylece, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması, adli ve idari önlemler ile kanun hükmünde kararname kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının açılması imkanı doğdu.



    A HABER'DE DEŞİFRE EDİLDİ
    Peki, AYM'nin tepki çeken "OHAL" kararı ne anlama geliyor? A Haber'de hafta sonu pazar günleri ekrana gelen "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman olayın perde arkasını anlattı.

    Karaman şu ifadeleri kullandı;

    "15 Temmuz'dan hemen sonra çeşitli KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkmıştı. Bunlar FETÖ ile mücadele bakımından çok önemliydi. Ve orada çeşitli yaptırımlar orya konulmuştu. Bunlar arasından bir tanesi de 15 Temmuz'da mücadele kapsamında görev yapan, burada KHK'ları uygulayan kamu görevlilerine tazminat davalarının açılamamasıydı. Bu davaların devlete açılmasıydı. Şimdi bunu CHP Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

    "KARAR OYBİRLİĞİ İLE DEĞİL OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI"
    AYM kararına göre; TBMM'den Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 132 tane CHP milletvekili bu uygulamaya (KHK) dava açtılar. Bu 2016 yılında açılan bir davaydı. AYM geçtiğimiz günlerde aldığı kararlar ile KHK'nın iptaline karar verdi. Şimdi darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlileri söz konusu… Yasada darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlilerine eylemleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenmiyordu. Bu (KHK) AYM'nin son kararı oybirliği ile değil oy çokluğu ile alındı.



        "AYM'NİN BU KARARI OLDUKÇA İLGİNÇ"
        FETÖ mahsupları, tutuklanan kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden kişiler ne yapacaklar bu kamu görevlilerine dava açacaklar. Örneğin; İstanbul İstihbarat Şube Müdürü veya İstanbul Emniyet Müdürüne (dönemin) "sen telsizden talimat verdin" sözde "haksız talimat" diye bir tazminat davası açacak. Tazminat davası açılınca da bu yıllarca devam ediyor. Gidip onun takip edilmesi gerekiyor ve zor bir durum ortaya çıkıyor. AYM'nin bu kararı oldukça ilginç.

        FETÖ'CÜLER SUİSTİMAL EDECEK
        Bundan sonrasını iyi takip etmek lazım FETÖ mensuplarının artık tazminat davalarını yağdıracağı bu işi de suistimal edecekleri bir gerçek."

        CHP AYM'YE NE ZAMAN TAŞIDI?
        CHP, 8 Kasım 2016'da söz konusu OHAL yasasının iptali istemiyle AYM'ye başvuruda bulundu.
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