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    • 12.10.2021 07:00
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    CHP'li Kılıçdaroğlu’na KHK tepkisi: Terör yandaşlığı yapıyor

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıları görevine iade edeceğim" sözlerine tepkiler sürüyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar da "KHK'lıları geri alacağım demek terör yandaşlığı yapmaktır" ifadelerine yer verdi.

    Kılıçdaroğlu terör yandaşlığı yapıyor

    15 Temmuz gazi ve şehit yakınları Ankara'da birinci Meclis önünde bir araya gelerek, vatanını savunmak için canını ortaya koyan kahramanları hiçe sayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıları görevine iade edeceğim" sözlerine tepki gösterdi.


    ŞUURUNU KAYBETMİŞ
    Hain darbe girişimi sırasında yaralanarak yürüme yetisini kaybeden gazi Durak Tetik, FETÖ'nün siyasi ayağının CHP ve Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, "Şehit ailelerinin acısını hafifletmek için çaba göstermeyen Kılıçdaroğlu vatan haini FETÖ'cü ve PK'lılara 'arkadaşlar' diyecek kadar şuurunu kaybetmiş. FETÖ'ye, PKK'ya bu derece sempati duyan, hainleri koruyan Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma açılmalı" dedi.


    TERÖR YANDAŞLIĞI YAPMAKTIR
    Sabah'ın haberine göre, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar da "KHK'lıları geri alacağım demek terör yandaşlığı yapmaktır" ifadelerine yer verdi.

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