Meral Akşener’in ‘KHK mağduru’ iddiasıyla sırtını sıvazladığı kişi ByLockçu çıktı

"SUÇUM 99 YILINDAKİ BANK ASYA HESABI"

Akşener ile yüz yüze konuşan şahıs, "KHK meselesini ne zazaman dile getireceksiniz? Suçum 1999 yılındaki Bank Asya hesabı" ifadeleriyle mağdur olduğunu iddia etti. Akşener daha sonra şahsın sırtını sıvazladı.