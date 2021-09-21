Meral Akşener’in ‘KHK mağduru’ iddiasıyla sırtını sıvazladığı kişi ByLockçu çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "ekonomik kötü, ülke yönetilemiyor" algısı oluşturmak için şehir şehir gezerken her ilde bir olaya karışıyor.
Akşener'in karıştığı olayların son adresi ise İstanbul'un Çatalca ilçesi oldu.
Çatalca ziyaretinde FETÖ'den ihraç edilen eski bir polisin 'KHK mağduru' olduğu iddiasıyla sırtını sıvazladı.
"SUÇUM 99 YILINDAKİ BANK ASYA HESABI"
Akşener ile yüz yüze konuşan şahıs, "KHK meselesini ne zazaman dile getireceksiniz? Suçum 1999 yılındaki Bank Asya hesabı" ifadeleriyle mağdur olduğunu iddia etti. Akşener daha sonra şahsın sırtını sıvazladı.
BYLOCKÇU ÇIKTI
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy şahsın ByLokçu olduğunu ve 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı aldığını söyleyerek gerçeği yüzlerine vurdu.
Ersoy'un açıklaması şu şekilde:
Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı, bir FETÖ'cüdür.