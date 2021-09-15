İşte Kılıçdaroğlu'nun görevine iade edeceğim dediği KHK'lı FETÖ'cüler

MİT ŞİFREYİ 3.5 YILDA ÇÖZDÜ

2016 yılında Nihat Keskin isimli FETÖ'nün Jandarma Marmara Bölge sorumlusunun evine yapılan baskında çöp kutusuna atılmış şifreli SD kart, MİT'in 3.5 yıl süren çalışması ile çözüldü. Emniyet Terörle Mücadele Başkanlığı tarafından devir alınarak genişletilen araştırma ve inceleme sonucunda, şifreli SD kart içinden 1.500 mahrem imam ve onlara bağlı 4 bin 500 FETÖ mensubu Jandarma personeli ile ilgili bilgilere ulaşıldı. Jandarma personelinin görev yaptığı illere gönderilen bilgilere dayalı olarak operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonun farkı, bir seferde 102 mahrem imam hakkında gözaltı kararı alınması. Hakkında gözaltı kararı verilen 102 mahrem imamdan 61'i daha önce KHK ile ihraç edilmiş devlet memurları. 10'un üzerinde de halen devlet memurluğu yapanlar var. Meslek dağılımlarına bakıldığında:

30'a yakını KHK ile ihraç edilmiş Milli Eğitim'de öğretmen, 4'ü kamuda mühendis, okutman, 6'sı doktor, vergi müfettişi, infaz koruma memuru, TRT muhabiri, yapımcısı, anestezi uzmanı, biyolog; 25 dolayında da özel sektör çalışanı var. Özel sektör çalışanları dışında kalanların tamamına yakını KHK ile ihraç edilmiş. Dördü de başka operasyonlarda yakalanarak daha önce tutuklanıp cezaevine konmuş. İşte size, CHP Genel Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hepsini işine iade edeceğim" dediği KHK'lılardan bazıları.