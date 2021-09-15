İşte Kılıçdaroğlu'nun görevine iade edeceğim dediği KHK'lı FETÖ'cüler

Daha önce OHAL Komisyonu'nu kaldıracaklarının sözünü veren CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lıra da görevlerini iade edeceğini söyledi. KHK'lı FETÖ'cülerin avukatlığına soyunan Kılıçdaroğlu, oy uğruna ihraç FETÖ'cüleri masum ve garibanmış gibi gösterdi. Gazeteci Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'nun koruyup kolladığı KHK'lı FETÖ'cülerle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte Şener'in o yazısı:
Ahmet A.: 695 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç.
Ahmet A.: Hacettepe Üniversitesi'nden 672 sayılı KHK ile ihraç.
Ahmet Ö.: Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, 672 sayılı KHK ile ihraç.
Adem O.: 675 sayılı KHK ile ihraç öğretmen.
Behçet D.: Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, 675 sayılı KHK ile ihraç.
Bülent K.: Doktor, 675 sayılı KHK ile ihraç.
Cavit P.: Halen Melikşah Üniversitesi'nde okutman.
Durmuş A.: Doktor, 675 sayılı KHK ile ihraç.
Fatih K.: 675 sayılı KHK ile ihraç öğretmen.
Kemal D.: 672 sayılı KHK ile ihraç öğretmen.
İsmail D.: Sağlık Bakanlığı'nda doktor, 675 sayılı KHK ile ihraç.
Hasan D.: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Araştırma Merkezi ambar memuru, 672 sayılı KHK ile ihraç.
Mustafa İ.: Elazığ Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü veri hazırlama uzmanı, 672 sayılı KHK ile ihraç.
Salih A.: Personel Daire Başkanlığı'nda uzman, 672 sayılı KHK ile ihraç.
Selim D.: Devlet Malzeme Ofisi'nde mühendis, 672 sayılı KHK ile ihraç.
Cevat A.F.: Orman Bakanlığı'nda biyolog, 672 sayılı KHK ile ihraç."
Biliyorum, isimleri okurken, "Kim bunlar, özelliği ne?" diye soruyorsunuz.
Bunlar, dün Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan, "FETÖ'nün Jandarma mahrem imamlarından" birkaçı.
102 MAHREM İMAM
Operasyon 143 kişiye yönelik başlatıldı. Aralarında 102'si ise, Jandarma mahrem imamı.
İsimleri okurken, mesleklerine ve KHK ile ihraç edildiğine dikkat ettiniz sanıyorum.
"Mahrem imamlık"ın FETÖ içerisindeki görevi şuydu; kendilerine bağlı 3, en fazla 5 kişilik Jandarma personeli ile rutin toplantılar yapıp onlardan istihbarat alıyor, örgütün talimatlarını iletiyorlardı.
MİT ŞİFREYİ 3.5 YILDA ÇÖZDÜ
2016 yılında Nihat Keskin isimli FETÖ'nün Jandarma Marmara Bölge sorumlusunun evine yapılan baskında çöp kutusuna atılmış şifreli SD kart, MİT'in 3.5 yıl süren çalışması ile çözüldü. Emniyet Terörle Mücadele Başkanlığı tarafından devir alınarak genişletilen araştırma ve inceleme sonucunda, şifreli SD kart içinden 1.500 mahrem imam ve onlara bağlı 4 bin 500 FETÖ mensubu Jandarma personeli ile ilgili bilgilere ulaşıldı. Jandarma personelinin görev yaptığı illere gönderilen bilgilere dayalı olarak operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonun farkı, bir seferde 102 mahrem imam hakkında gözaltı kararı alınması. Hakkında gözaltı kararı verilen 102 mahrem imamdan 61'i daha önce KHK ile ihraç edilmiş devlet memurları. 10'un üzerinde de halen devlet memurluğu yapanlar var. Meslek dağılımlarına bakıldığında:
30'a yakını KHK ile ihraç edilmiş Milli Eğitim'de öğretmen, 4'ü kamuda mühendis, okutman, 6'sı doktor, vergi müfettişi, infaz koruma memuru, TRT muhabiri, yapımcısı, anestezi uzmanı, biyolog; 25 dolayında da özel sektör çalışanı var. Özel sektör çalışanları dışında kalanların tamamına yakını KHK ile ihraç edilmiş. Dördü de başka operasyonlarda yakalanarak daha önce tutuklanıp cezaevine konmuş. İşte size, CHP Genel Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hepsini işine iade edeceğim" dediği KHK'lılardan bazıları.