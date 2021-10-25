Amerikancı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin "istenmeyen adam" hamlesini uydurduğu iddiasıyla kötüledi

ABD'ye çalışan Kızı Soros lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 Batı ülkesiyle gerilim devam ederken Amerika yanlısı fondaş Aslı Aydıntaşbaş, Başkan Erdoğan'ın cesur çıkışını kötüleme çabasına girişti. Devamlı FETÖ ve PKK yanlısı söylemlerle tanınan Aydıntaşbaş, Ankara'nın geri adım atacağını iddia etti.
MEYDAN OKUMAYI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞTI
Aydıntaşbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Büyükelçiler krizinde Ankara'nın üzerinde çalıştığı formüller,
- Persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edilmeden bir süre ülkelerine girmelerinin rica edilmesi
- İstenmeyen kişi ilan edip Türkiye'den kovmamak."
ARKASINDA BIDEN VAR
Geçtiğimiz gün New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall,10 büyükelçinin yaptığı küstah bildirinin arkasındaki itici gücün Amerika olduğunu yazdı.