Türkiye'ye "Osman Kavala'yı derhal serbest bırak" diyen Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, Abdullah Gül ile görüştü

Bölücü terör örgütü PKK/YPG/KCK'ya sivil toplum örgütleriyle destek verip, Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde oynadığı öncü rollerle bilinen "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala, 2017'den beri cezaevinde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Norveç olmak üzere 10 büyükelçilik tutukluluğunun 4. yılında olan Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" için geçtiğimiz gün ortak bir bildiriyle Türkiye'ye meydan okumuştu.
ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞTÜ
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.
Sosyal medya hesabından görüşmeyi duyuran Maki, "Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik" sözlerini sarf etti.
Afrika'daki önemli temaslarının ardından konuyla açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye parmak sallayan 10 ülkenin büyükelçilerine, çok sert çıkmıştı:
"Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.
"HADDİNİZE Mİ, KİMSİNİZ SİZ"