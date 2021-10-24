Kızıl Soros Osman Kavala için ağlayanların amacı deşifre oldu: Değirmenin suyu kurudu!

Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki 10 yabancı ülkeden 'Kavala serbest bırakılsın' şeklinde tehditvari bir açıklamalar yapmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli Soros Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bildiri kaleme alan 10 büyükelçiye sert tepki göstermiş, "Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti. 10 büyükelçinin, ilk etapta üst düzey görüşme ve randevu istekleri reddedilecek. 10 isim tavırlarında ısrar ederse, yok sayma seçeneği devreye alınacak.
EKMEKLERİNİ KAVALA VERİYOR
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç Kavala'nın serbest bırakılması için harekete geçenlerin başka amaçları olduğunun altını çizdi. Ardıç, "Peki kitaplarını İletişim Yayınları'ndan yayınlayan bazı Türk aydınları, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını niçin isterler? Ekmeklerini Osman veriyordu da onun için." ifadelerini kullandı.
İşte Ardıç'ın bugünkü yazısı;
Paris'te ayaklanma olmuş, aydınlar ve işçiler belediyeye el koymuşlardı...
1871 ilkbaharı...
"Geçici başbakan" Adolphe Thiers, Alman kuşatması boyunca ödenememiş borçların ve birikmiş kiraların hemen ödenmesini istiyordu. Millet açtı, kimsede para yoktu ki ödeyebilsin.
Fransız burjuvası bu kadar bencil ve gaddardı.
İhtilalci Paris Komünü, Başpiskopos Monseigneur Darboy'yı rehin aldı.
Versailles'a yerleşmiş sağcı hükümetin elinde rehin tutulan solun lideri Auguste Blanqui ile "değiş tokuş" yapmak istiyordu.
Thiers buna asla yanaşmadı. Bile bile başpiskoposu ölüme gönderdi.
Çünkü solcuların elinde tutsak olan, hele hele öldürülecek ve şehit ilan edeceği bir başpiskopos onun çok daha işine gelirdi...
Başpiskoposu kurşuna dizdiler. Böylece Thiers bütün "Katolik kamuoyunu" kendi yanına çekti.
Sonra da Paris'e saldırdı ve ihtilalcilerin çoğunu öldürdü.
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Şimdi aynı burjuvazi, onların torunları, yani Avrupa Birliği'ni kuran ve yöneten sınıf, Türkiye'ye ültimatom veriyor ve Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istiyor.
Ki Osman ertesi gün tüysün.
İngiltere'ye mi gider İsveç'e mi, Murat Belge bilir. Onu bulamazsanız Hasan Cemal'e sorarsınız.
Türkiye Cumhuriyeti'ne emir veren hadsizler, böyle bir durumda Türkiye'nin "dikleneceğini" gayet iyi bilirler. Tayyip Erdoğan'ın böyle şeylere pabuç bırakmayacağını da.