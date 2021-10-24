Kızıl Soros Osman Kavala için ağlayanların amacı deşifre oldu: Değirmenin suyu kurudu!

Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki 10 yabancı ülkeden 'Kavala serbest bırakılsın' şeklinde tehditvari bir açıklamalar yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli Soros Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bildiri kaleme alan 10 büyükelçiye sert tepki göstermiş, "Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti. 10 büyükelçinin, ilk etapta üst düzey görüşme ve randevu istekleri reddedilecek. 10 isim tavırlarında ısrar ederse, yok sayma seçeneği devreye alınacak.

EKMEKLERİNİ KAVALA VERİYOR

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç Kavala'nın serbest bırakılması için harekete geçenlerin başka amaçları olduğunun altını çizdi. Ardıç, "Peki kitaplarını İletişim Yayınları'ndan yayınlayan bazı Türk aydınları, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını niçin isterler? Ekmeklerini Osman veriyordu da onun için." ifadelerini kullandı.