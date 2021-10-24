Temel Karamollaoğlu'ndan skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması! Makam aracı cevabıyla alay konusu oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelerle eli kanlı katilleri savundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alan açıklamalar yapan Temel Karamollaoğlu, Eli kanlı HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili de konuştu.
Adalete güvenmediğini ifade eden Karamollaoğlu, hukuka müdahalelerin olduğunu söyledi.
"BÖYLE HUKUK DEVLETİ OLMAZ"
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için tahliye çağrısı yapan Karamollaoğlu, "Suçu tespit edilmemişken, bir kişiyi siz içeride tutamazsınız. Selahattin Demirtaş tahliye olmalıdır. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Kimse aptal değil. Bu hukuk mu olur. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor." dedi.
MAKAM ARAÇLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEK İSTERKEN REZİL OLDU
Karamollaoğlu, Türkiye'de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısı üzerinden gönderme yapmak isterken rezil oldu.