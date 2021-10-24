Temel Karamollaoğlu'ndan skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması! Makam aracı cevabıyla alay konusu oldu

"BÖYLE HUKUK DEVLETİ OLMAZ"

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için tahliye çağrısı yapan Karamollaoğlu, "Suçu tespit edilmemişken, bir kişiyi siz içeride tutamazsınız. Selahattin Demirtaş tahliye olmalıdır. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Kimse aptal değil. Bu hukuk mu olur. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor." dedi.