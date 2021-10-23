CHP'li Ünal Çeviköz, Kavala'ya sahip çıkan büyükelçilerin sözcülüğünü yaptı

"DOSTÇA BU YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ HATIRLATMIŞLARDIR"

Ayrıca Çeviköz, "Kimse Türkiye'nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM'nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" ifadelerini kullandı.

İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLECEKLER

Başkan Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kavala dediğiniz Soros'un Türkiye şubesi. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye! Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim,10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN HEP KARŞISINDA

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen Suriye Milli Ordusu'na (SMO) yönelik ithamlarda bulunmuştu.

Çeviköz, TSK'nın eğitiminden geçen SMO'nun, 18 yaşından küçük çocukları silah altına aldığını öne sürdü.

SMO saflarında savaşanların bir bölümünün çocuk yaşta olduğunu söyleyen Çeviköz, "SMO milislerinin yüzde 7,85'i 18-20 yaş arasında. Sadece yüzde 3,66'sı iki ve daha az yıldır SMO saflarında savaşıyor. Bu SMO savaşçılarının en az yüzde 4'ünün 18 yaşından küçükken Suriye iç savaşında savaşmaya başladığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

MANDACI ÇEVİKÖZ

Çeviköz, "Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" diye konuştu.

MAVİ VATAN'A KARŞI

CHP'li Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" sözlerine toplumun her kesiminden tepki göstermişti.