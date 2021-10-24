Soros çocuğu Kavala için bildiri kaleme alan 10 büyükelçiye Persona Non Grata! Süreç nasıl işleyecek?
Başkan Erdoğan, yerli Soros Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bildiri kaleme alan 10 büyükelçiye sert tepki göstermiş, ""Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti. 10 büyükelçinin, ilk etapta üst düzey görüşme ve randevu istekleri reddedilecek. 10 isim tavırlarında ısrar ederse, yok sayma seçeneği devreye alınacak. Son aşamada ise resmi olarak istenmeyen adam ilan edilecekler. Peki süreç nasıl işleyecek?
Erdoğan, dün Eskişehir'de katıldığı toplu açılış töreninde ise "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 10 büyükelçi için "istenmeyen adam" talimatı, gözleri bu sürecin nasıl işletileceğine çevirdi.
'EN CİDDİ KINAMA'
Latince "istenmeyen kişi" anlamına gelen "persona non grata" terimi, devletler arası ilişkilerde "bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükümeti tarafından yasaklanan yabancı kişi"ler için kullanılıyor. "İstenmeyen adam" prosedürü, kendisine verilen siyasi dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı bir diplomata herhangi bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak kabul ediliyor.
Bu takdirde, diplomatı gönderen devlet, duruma göre ilgili kişiyi ülkeye geri çağırabiliyor ya da misyondaki görevine son verebiliyor. Eğer diplomatı gönderen devlet, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddeder veya makul bir süre içinde yerine getirmezse, ülkeler ilgili kişiyi misyonun bir üyesi olarak tanımayı reddedebiliyor.
Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan "istenmeyen adam" ilanı, diplomatik görevlinin siyasi veya diplomatik dokunulmazlığını kaldırmıyor; ilgili devlete soruşturma, tutuklama ve kovuşturma yapma hakkı vermiyor. Bu deklarasyon yoluyla egemen ülke, istenmeyen kişi ilan ettiği diplomatı ülke sınırları dışına çıkaracağını ya da ülke sınırları içine almayacağını duyurmuş oluyor. "İstenmeyen kişi" ilan edilen diplomat ülkeyi terk etmez, bu konuda çekingen davranır veya bunu reddedecek olursa doğrudan sınır dışı edilme ve hakkında yasal süreç başlatılma tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunması nedeniyle bu bina ve eklentilerine müdahale edemeyecek olan ilgili devlet, "istenmeyen kişi" ilan ettiği diplomatın ülkeyi terk etmesi için seyahat serbestliğini sağlamakla yükümlü bulunuyor.