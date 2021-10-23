Başkan Erdoğan'dan Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye kendi firmalarının yanında küresel firmalarında üretim üssü olma yolunda ilerliyor. Sermayenin rengi, ırkı olmaz. Yatırım demek, üretim demek, ihracat demek istihdam demek. Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. Kurulan her yeni fabrikayla ülkemiz hedeflerine bir adım daha yaklaşmaktadır.

3 MİLYAR LİRAYI GEÇEN YATIRIMLAR

Geçtiğimiz 19 yılda sağlıktan ulaşıma her adımı kapsayan yatırımlar sayesinde ülkemiz bu güce ulaşmıştır. Bugün de burada bakanlıklarımızın belediyelerimizin yatırım değeri 3 milyar lirayı geçen yatırımların açılışını yapıyoruz.





Sağlıkta 112 acil merkezini açıyoruz. Tarım ve ormanda ağaçlandırmadan, sel kapanlarına kadar pek çok hizmetin açılışını da yine bugün yapıyoruz. Kurumlarımızın hizmet binalarını, organize sanayi bölgelerini, kalkınma ajanjımızın desteklediği projeleri de resmi olarak hizmete açıyoruz.

Tüm bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, mühendisleri ve işçileri tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim her şey gibi ülkeye hizmet etmek de nasip işidir. Allah bize bunu nasip etti.





Bunun için çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi üzerimize salınan terör örgütleriyle savaştı. Yeri geldi ekonomik tetikçilerle boğuştuk. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle üstesinden geldik.

2023 MESAJI

Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz. Ülkemizin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş oluşturuyoruz.

Terör örgütlerinden darbecilere kadar şer güçler harekete geçirildi.

19 yıldır nasıl bu ülkeye kimseye yem etmediysek bu defa da inşallah aynı şeyi yapacağız.

Ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini göstermiyor.





Küresel ekonomideki çalkantılar yeni değildir. Dünya ekonomisinde bozulma pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Bu fiyat artışlarından biz de etkilendik.

Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir.

Şu Eskişehir'de mevsut suyu içebiliyor musunuz? Bir büyükşehir belediyesinin işi vatandaşına tertemiz pırıl pırıl su içirmektir. Öyleyse dikkat edeceğiz, 2024'e iyi hazırlanacağız.

Neymiş iktidar olurlarsa devletin uçaklarını satacaklarmış. Sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz bu devletin neyi var neyi yok nasıl elimizden satarız onunla uğraşıyorsunuz. Biz ise almaya devam edeceğiz.