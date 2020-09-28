"CHP, ERMENİSTAN PARTİSİ OLDU DA BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: "Nasıl bir açıklamadır bu?! Henüz Boraltan Faciası'nın acısı ve utancı unutulmamışken, bugünkü açıklama da CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Allah, bu milleti bu zihniyetin iktidarından korusun! CHP ne derse desin milletimiz de devletimiz de Azerbaycan'ın yanındadır!

Libya, Suriye, MİT Tırları, Doğu Akdeniz'de olduğu gibi Azerbaycan konusundaki bu gayri milli tavırları da içler acısı. CHP, Ermenistan partisi oldu da bizim mi haberimiz yok? Türkiye Cumhuriyeti bugün Azerbaycan'ın yanında olmayacaksa ne zaman olacak? Aklınızı başınıza alın artık!"

"ÜNAL ÇEVİKÖZ, PROVOKATÖRLÜK YAPIYOR. YAZIK VE UTANÇ VERİCİ"

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay: "Azerbaycan'da Türkiye Büyükelçiliği yapmış ve şimdi CHP Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı olan bu kişi 'gelen haberler... söylentilere göre...' diyerek Türkiye'yi suçluyor, provokatörlük yapıyor. Yazık ve utanç verici."

AK Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç: "Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ünal Çeviköz olsun. İşgalci Ermenistanı Bakandan daha iyi savunuyor. Atatürk yaşıyor olsa sizi kızılcık sopasıyla kovalardı."

ÇEVİKÖZ: "MAALESEF TÜRKİYE AZERBAYCAN'A SİLAH GÖNDERİYOR"

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz; bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ""Maalesef, bir yandan Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis ya da cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler var" iddiasında bulundu.

Ünal Çeviköz; Türkiye'nin Azerbaycan, Irak ve Birleşik Krallık (İngiltere) nezdinde Büyükelçisi olarak görev yaptı.