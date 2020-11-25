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    • 25.11.2020 12:27
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    Son dakika: 'li 'den bir skandal açıklama daha: " 'de çocuklara eğitim veriyor"

    Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi ’den, "Biden'dan beklentimiz Türk Demokrasisi vurgusu" sözlerinin ardından bir skandal açıklama daha geldi. Bu sefer ’yı hedef alan Çeviköz, “’de çocuklara silah eğitimi veriliyor” iftirasında bulundu.

    Çeviköz: TSK Suriye'de çocuklara eğitim veriyor

    Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , 'deki bütçe görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından eğitilen Milli Ordusu'na () yönelik ithamlarda bulundu.

    Çeviköz, TSK'nın eğitiminden geçen SMO'nun, 18 yaşından küçük çocukları silah altına aldığını öne sürdü.

    SMO saflarında savaşanların bir bölümünün çocuk yaşta olduğunu söyleyen Çeviköz, "SMO milislerinin yüzde 7,85'i 18-20 yaş arasında. Sadece yüzde 3,66'sı iki ve daha az yıldır SMO saflarında savaşıyor. Bu SMO savaşçılarının en az yüzde 4'ünün 18 yaşından küçükken Suriye iç savaşında savaşmaya başladığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

    ÇEVİKÖZ NE DEMİŞTİ?
    Çeviköz, "Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Ünal Çeviköz'den bir skandal açıklama daha: "TSK Suriye'de çocuklara eğitim veriyor"