CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen Suriye Milli Ordusu'na (SMO) yönelik ithamlarda bulundu.

Çeviköz, TSK'nın eğitiminden geçen SMO'nun, 18 yaşından küçük çocukları silah altına aldığını öne sürdü.

SMO saflarında savaşanların bir bölümünün çocuk yaşta olduğunu söyleyen Çeviköz, "SMO milislerinin yüzde 7,85'i 18-20 yaş arasında. Sadece yüzde 3,66'sı iki ve daha az yıldır SMO saflarında savaşıyor. Bu SMO savaşçılarının en az yüzde 4'ünün 18 yaşından küçükken Suriye iç savaşında savaşmaya başladığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ÇEVİKÖZ NE DEMİŞTİ?

Çeviköz, "Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" diye konuştu.