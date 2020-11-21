ÇAKIR: "DIŞ ODAKLARDAN DESTEK BEKLEMEK VE BUNU ÇAĞRIYA DÖNÜŞTÜRMEK EN HAFİF İFADE İLE REZALET"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır: "Ünal Çeviköz'ün açıklamaları CHP yönetiminin zihniyetinin net tezahürüdür. Milletimize hizmet üreterek, proje yaparak, gönüller kazanarak, demokratik seçimlerle iktidar olma çabası yerine dış odaklardan destek beklemek ve bunu çağrıya dönüştürmek en hafif ifade ile rezalettir."

ÖZALAN: "CHP, ABD'DEN MÜDAHALE VE YARDIM İSTİYOR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Rezalet! CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, 'Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması' demiş. CHP, ABD'den müdahale ve yardım istiyor. Cumhur İttifakı milletin hizmetinde, CHP ve ortakları ABD'nin hizmetinde."