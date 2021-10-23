Başkan Erdoğan, Şehit Burak Tortumlu'nun babasına telefonda başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyarette bulunmak için geldiği Erzurum'da, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun taziye çadırını ziyaret etti.

Ziyarette baba Süleyman Tortumlu'ya taziyelerini ileten Erdoğan, şehit babası ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla görüştürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, şehit babası Tortumlu'ya başsağlığı diledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, taziyede Kur'an-ı Kerim okudu.