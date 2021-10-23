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    • 23.10.2021 22:35
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    Başkan Erdoğan, Şehit Burak Tortumlu'nun babasına telefonda başsağlığı diledi

    Son dakika haberleri...  Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

    AA
    Başkan Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyarette bulunmak için geldiği Erzurum'da, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun taziye çadırını ziyaret etti.

    Ziyarette baba Süleyman Tortumlu'ya taziyelerini ileten Erdoğan, şehit babası ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla görüştürdü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, şehit babası Tortumlu'ya başsağlığı diledi.

    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, taziyede Kur'an-ı Kerim okudu.

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