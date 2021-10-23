Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.10.2021 21:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2021 21:55
    ABONE OL

    Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar...

    Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı şans oyunlarını yakından takip edenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda ve canlı yayın ile düzenlendi. Heyecanla takip edilen çekilişi izlemeyi kaçıranlar ise internet üzerinden sonuçları merakla sorgular oldu. 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar kuponlarının kazandırıp kazandırmadığını merak etmeye başladı. Peki büyük ikramiye ne kadar? İşte büyük ikramiyenin 77 milyon 643 bin 147, 46 TL olduğu Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları...

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Şans oyunlarından en ilgi görenler arasında yer alan Sayısal Loto'nun bugünkü ikramiyesinin ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı ve kuponlarını yatıranlar hemen sorgulama yapmak istiyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında ve noter huzurunda, canlı yayın ile düzenlenen çekilişte büyük ikramiye kazandıran numaraları hangileri oldu? İşte büyük ikramiyenin 77 milyon 643 bin 147, 46 TL olduğu Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranını haberimizde yer alıyor.

    23 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU!

    Çılgın sayısal loto çekilişi saat 21:00'da gerçekleşti, sonuçlar açıklandı.

    İşte bu haftanın sonuçları:

    81, 26, 36, 80, 74, 49 joker top:61

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

    SAYISAL LOTO HANGİ İLE ÇIKTI?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Bu çekilişte de büyük ikramiyeyi kazanan olmayınca devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı rakamlar " 11-14-24-47-67-84- joker 90" olarak belirlendi.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri oynanmaktadır.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
        Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

        Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Almanya’da ekonomik kriz!
        Haberler Güncel Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar...
            SON DAKİKA