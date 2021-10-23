Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar...

Şans oyunlarından en ilgi görenler arasında yer alan Sayısal Loto'nun bugünkü ikramiyesinin ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı ve kuponlarını yatıranlar hemen sorgulama yapmak istiyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında ve noter huzurunda, canlı yayın ile düzenlenen çekilişte büyük ikramiye kazandıran numaraları hangileri oldu? İşte büyük ikramiyenin 77 milyon 643 bin 147, 46 TL olduğu Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranını haberimizde yer alıyor.