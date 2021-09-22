CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal "Mavi Vatan" açıklamasına sert tepki: Senin yaptığını Yunan yapmaz!

Bu Türkiye olarak bizim egemenlik hakkımızdır. Yunan ağzıyla konuşan Ünal Çeviköz'ün, konu ABD olunca tepki göstermeye sanırım nefesi yetmedi. Anlaşılan Ünal Çeviköz, Türkiye'nin muhalefet partisi milletvekili değil Türkiye'ye muhalefet bir milletvekili. İktidara karşı değil Türkiye'ye karşı muhalefet. Böyle muhalefet milletvekilliği mi olur? Sen İstanbul milletvekili misin? Yoksa Atina milletvekili mi?" diye konuştu.

Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da Çeviköz'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Tuna, yazısında, "Yunanistan Dışişleri Bakanı bile en azından Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, Mavi Vatan davamıza böyle saldırmaz. "Saldırgan ve yayılmacı" olarak nitelemez." ifadelerini kullandı.

İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısı;

Bu öyle birkaç kelam edip geçiştirilecek mesele değildir. Türkiye'nin güvenlik sorunudur ve üzerinde ne kadar durulsa azdır.



Çünkü...



Yunanistan Dışişleri Bakanı bile en azından Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, Mavi Vatan davamıza böyle saldırmaz. "Saldırgan ve yayılmacı" olarak nitelemez.