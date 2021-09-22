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    • 22.09.2021 08:27
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    CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal "Mavi Vatan" açıklamasına sert tepki: Senin yaptığını Yunan yapmaz!

    CHP'li Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" sözlerine toplumun her kesiminden tepkiler sürüyor. 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit ve Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da "Bu yobazlıktan usandık" başlıklı yazısında Ünal'a sert tepki gösterdi.

    Çeviköz’e tepki: Senin yaptığını Yunan yapmaz!

    CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" sözlerine tepkiler sürüyor.


    Ünal Çeviköz'ün daha önce de 'S-400'ler alınmasın' dediğini ve PKKPYD'nin Karabağ Savaşı'nda Ermenistan saflarında savaşması için terörist göndermesini görmezden gelip, Türkiye'yi Azerbaycan'a cihatçı göndermekle suçladığını hatırlatan Yiğit, "Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması durumunda, Ege'de ayak sokacak deniz kalmayacak ve Türkiye, Antalya körfezine hapsedilecek.

    NEFESİN Mİ YETMEDİ?
    Yunanistan 'Karasularımı 12 mile çıkaracağım' dediği zaman ona sesini çıkarmayacaksın... ABD 12 bin kilometre öteden gelip, Yunan adalarına üs kurup silah yığacak ona bir şey söylemeyeceksin... Sonra çıkıp, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız' diye açıklama yapacaksın. Mavi Vatan sınırımız bizim namusumuzdur.

        Bu Türkiye olarak bizim egemenlik hakkımızdır. Yunan ağzıyla konuşan Ünal Çeviköz'ün, konu ABD olunca tepki göstermeye sanırım nefesi yetmedi. Anlaşılan Ünal Çeviköz, Türkiye'nin muhalefet partisi milletvekili değil Türkiye'ye muhalefet bir milletvekili. İktidara karşı değil Türkiye'ye karşı muhalefet. Böyle muhalefet milletvekilliği mi olur? Sen İstanbul milletvekili misin? Yoksa Atina milletvekili mi?" diye konuştu.

        Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da Çeviköz'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Tuna, yazısında, "Yunanistan Dışişleri Bakanı bile en azından Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, Mavi Vatan davamıza böyle saldırmaz. "Saldırgan ve yayılmacı" olarak nitelemez." ifadelerini kullandı.

        İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısı;

        Bu öyle birkaç kelam edip geçiştirilecek mesele değildir. Türkiye'nin güvenlik sorunudur ve üzerinde ne kadar durulsa azdır.

        Çünkü...

        Yunanistan Dışişleri Bakanı bile en azından Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, Mavi Vatan davamıza böyle saldırmaz. "Saldırgan ve yayılmacı" olarak nitelemez.


        Bunun siyasi bir krize neden olacağını bilir.

        Lakin, CHP gündüz gözüyle Mavi Vatan'ımıza saldırdı. Hem de TSK'nın Mavi Vatan'da "Kararlılık - 2021" tatbikatı yaptığı sırada.

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vaktiyle serdettiği "Ne işimiz var Libya'da?" lakırdısı ile Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan davamızı "saldırgan ve yayılmacı" olarak nitelemesi aynı zihniyetin dışavurumudur.

        CHP böyle de diğer muhalefet partileri farklı mı peki?

        Tamam, CHP'nin gizli ortağı HDP'den herhangi bir tepki beklemiyoruz. Milliyetçi mahallede tezgâh açan İYİ Parti'den de ses çıkmadı iyi mi?



        Kılıçdaroğlu'nun "Benzerliklerimiz yüzde 99 oranında" dediği o nevzuhur partilerden de tepki gelmedi.

        Hülasa, işin rengi ortaya çıktı.

        Muhalefet iktidara gelirse, Türkiye "istiklal-i tam" yolundan U dönüşü yapacak. Zira ana muhalefet partisinin Mavi Vatan'a yaptığı mahut saldırıya "refiklerinin" de susmasının başka bir izahı yok.

        ABD Başkanı Biden tevekkeli bunları desteklememiş!..


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