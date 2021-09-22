CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal "Mavi Vatan" açıklamasına sert tepki: Senin yaptığını Yunan yapmaz!

CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" sözlerine tepkiler sürüyor.
Ünal Çeviköz'ün daha önce de 'S-400'ler alınmasın' dediğini ve PKKPYD'nin Karabağ Savaşı'nda Ermenistan saflarında savaşması için terörist göndermesini görmezden gelip, Türkiye'yi Azerbaycan'a cihatçı göndermekle suçladığını hatırlatan Yiğit, "Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması durumunda, Ege'de ayak sokacak deniz kalmayacak ve Türkiye, Antalya körfezine hapsedilecek.
NEFESİN Mİ YETMEDİ?
Yunanistan 'Karasularımı 12 mile çıkaracağım' dediği zaman ona sesini çıkarmayacaksın... ABD 12 bin kilometre öteden gelip, Yunan adalarına üs kurup silah yığacak ona bir şey söylemeyeceksin... Sonra çıkıp, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız' diye açıklama yapacaksın. Mavi Vatan sınırımız bizim namusumuzdur.