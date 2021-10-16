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    • 16.10.2021 19:50
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu! İşte son durum

    Sağlık Bakanlığı 16 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son günlük Covid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 28 bin 537 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 212 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.


    GENÇLERE AŞI ÇAĞRISI
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" ifadelerini kullandı.

    15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu! İşte son durum
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