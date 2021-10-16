Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.
GENÇLERE AŞI ÇAĞRISI
Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" ifadelerini kullandı.
15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU