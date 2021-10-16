Peygamber Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu anlamlı günü ibadet ve dualarlara geçirecek olan Müslümanlar Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadet ve duaları öğrenmek üzere arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte bilgiler...
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyayı şereflendirdiği gündür. Peygamberimiz, Fil Vakası'nın gerçekleştiği yıl Rebiülevvel ayının 12'sinde gündüz dünyaya gelmiştir. Yaşadığımız coğrafyada ilk olarak Osmanlı padişahı III. Murad döneminde Mevlid Kandili merasimle idrak edilmiştir. Günümüzde ise Mevlid Kandili, Müslümanların ibadetlerle geçirdikleri manevi açıdan huzur doldukları mübarek günlerdendir.
İşte Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler;
MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.
Peygamber Efendimiz, İbn Mesud'un aktardığı bir hadis-i şerifinde Kur'an okumak ile ilgili şöyle buyurmuştur:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16