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    • 16.10.2021 19:46
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    Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar yapılması gereken ibadetler nelerdir?

    Müslümanlar için son derece önemli olan Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilecek. Hicri takvime göre Safer ayının hemen ardından gelen Rebiülevvel ayının içerisinde yer alan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

    Mevlid Kandili’nde hangi ibadetler yapılır?

    Peygamber Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu anlamlı günü ibadet ve dualarlara geçirecek olan Müslümanlar Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadet ve duaları öğrenmek üzere arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte bilgiler...

    MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

    Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyayı şereflendirdiği gündür. Peygamberimiz, Fil Vakası'nın gerçekleştiği yıl Rebiülevvel ayının 12'sinde gündüz dünyaya gelmiştir. Yaşadığımız coğrafyada ilk olarak Osmanlı padişahı III. Murad döneminde Mevlid Kandili merasimle idrak edilmiştir. Günümüzde ise Mevlid Kandili, Müslümanların ibadetlerle geçirdikleri manevi açıdan huzur doldukları mübarek günlerdendir.

    İşte Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler;

    MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

    Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.

    MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

    Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.

    Peygamber Efendimiz, İbn Mesud'un aktardığı bir hadis-i şerifinde Kur'an okumak ile ilgili şöyle buyurmuştur:

    "Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16

        MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğu ile ilgili herhangi bir delil yoktur. Ancak Mevlid Kandili'nde ya da ertesi gün oruç tutmakta bir sakınca da yoktur. Nafile bir ibadet olarak Mevlid Kandili'nde oruç ibadeti eda edilebilir.
        Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyenlerin "Allah'ım, niyet ettim rıza-i şerifin için oruç tutmaya" şeklinde niyet etmeleri gerekir. Eğer Ramazan ayında tutmadığı günler varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını tutmaya" diye şeklinde niyet edilir.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ

        Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE NAMAZ KILINIR MI?

        Allah'ın farz kıldığı ibadetlerin başında namaz gelir. İslam'ın beş şartından biri olan namazın önemi, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde de çok defa vurgulanmıştır. Mevlid Kandili için özel bir namaz olmamakla birlikte İslam âlimleri, bu gece namaz kılmak isteyenlerin nafile namaz kılabileceklerini söylemişlerdir. Kaza borcu olanların kaza namazı kılmaları, olmayanların ise nafile namazı eda etmeleri öğütlenmiştir.
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