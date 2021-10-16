CHP kışkırttı sosyal medya provokatörleri devreye girdi! TÜGVA binalarına bomba, dernek yöneticilerine ölüm tehdidi



İlk olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA Adalar ilçe binasını işgal girişimiyle başlayan sonrasında terör örgütleri ile bağlantılı firari etki ajanı Metin Cihan'ın mesnetsiz iddiaları ve CHP'li isimlerin skandal açıklamaları ile devam eden iftira dolu kara propaganda girişimine sosyal medya trolleri de katıldı.