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    • 17.10.2021 00:20
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    CHP kışkırttı sosyal medya provokatörleri devreye girdi! TÜGVA binalarına bomba, dernek yöneticilerine ölüm tehdidi

    TÜGVA son günlerde sistematik olarak hedef alınmaya başladı. CHP'li isimlerin kışkırtması ve terör örgütleriyle bağlantılı etki ajanlarının mesnetsiz iddialarının ardından devreye giren sosyal medya provokatörleri TÜGVA üzerinden gerçek yüzlerini gösterip kinlerini kustu. Ahlak seviyesinin yerlere düştüğü küfür - kıyamet paylaşımlarda TÜGVA binaları bombalanmakla, dernek yönetileri de canıyla tehdit edildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    TÜGVA binalarına bomba, yöneticilere ölüm tehdidi!

    Kurulduğu günden bu yana 81 ilde faaliyet gösteren, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye gençleri sportif, sanatsal ve kültürel alanda destekleyen
    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) son günlerde sistematik olarak CHP, yandaş çukur medya ve provokotörler tarafından hedef haline geldi.


    İlk olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA Adalar ilçe binasını işgal girişimiyle başlayan sonrasında terör örgütleri ile bağlantılı firari etki ajanı Metin Cihan'ın mesnetsiz iddiaları ve CHP'li isimlerin skandal açıklamaları ile devam eden iftira dolu kara propaganda girişimine sosyal medya trolleri de katıldı.



    SOSYAL MEDYA TROLLERİ DEVREDE, AHLAK SEVİYESİ YERLERDE
    TÜGVA Mütevelli Heyeti Başkanı Emrah Atila, TÜGVA'yı hedef alan skandal paylaşımları "Buyrun bize saldıran ve istedikleri nesil" başlığıyla duyurdu.



        Söz konusu skandal paylaşımlarda ahlak seviyesinin yerlede olduğu gözlemlenirken ağza alınmayacak küfürler ve hakaretlere de yer verildi.



        TÜGVA BİNALARINI BOMBALAMA TEHDİTİ
        Bazı provokatörler işe farklı bir boyut kazandırıp TÜGVA yöneticilerini canıyla, dernek binalarını da bombalamakla tehdit etti.
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