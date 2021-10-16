CHP kışkırttı sosyal medya provokatörleri devreye girdi! TÜGVA binalarına bomba, dernek yöneticilerine ölüm tehdidi

Kurulduğu günden bu yana 81 ilde faaliyet gösteren, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye gençleri sportif, sanatsal ve kültürel alanda destekleyen
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) son günlerde sistematik olarak CHP, yandaş çukur medya ve provokotörler tarafından hedef haline geldi.
İlk olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA Adalar ilçe binasını işgal girişimiyle başlayan sonrasında terör örgütleri ile bağlantılı firari etki ajanı Metin Cihan'ın mesnetsiz iddiaları ve CHP'li isimlerin skandal açıklamaları ile devam eden iftira dolu kara propaganda girişimine sosyal medya trolleri de katıldı.
SOSYAL MEDYA TROLLERİ DEVREDE, AHLAK SEVİYESİ YERLERDE
TÜGVA Mütevelli Heyeti Başkanı Emrah Atila, TÜGVA'yı hedef alan skandal paylaşımları "Buyrun bize saldıran ve istedikleri nesil" başlığıyla duyurdu.