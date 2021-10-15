AK Parti İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, CHP'li İBB'nin TÜGVA'ya karşı yaptığı hukuksuzluğu anlattı!

İBB'nin uyguladığı hukuksuzluğu AK Parti İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar çarpıcı detaylarıyla anlattı.

Kaynar, "CHP örgütünün burada ne işi var, bunu hukukta nereye yerleştiriyorsunuz? CHP'li bir belediye başkanı adayı seçim kazandı diye orayı CHP'nin malı mı sanıyorsunuz?" dedi.

Kaynar, "Sulh hukuk mahkemesinde de bir dava var. Bu davadaki "tedbir talebinin reddi" meselesi ile ilgili bunu kendilerince tahliye kararı zannediyorlar. Bakın oradaki mahkeme diyor ki; Ben vereceğim şuan ki tedbir kararı işi sonuçlandıran bir karar olur. Dolayısıyla yargılamayı yapmadan işi sonuçlandıran bir karar veremem. Şu aşamada tedbir kararı vermem doğru olmaz diyor. Yoksa tedbir talebinde sen haksızsın demiyor. Açın bir daha okuyun hukukçulara sorun. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde kiraya veren gidip kendi başına sözleşmeyi feshettim deyip kiracı tahliye etmeye kalkışamaz. " ifadelerini kullandı.

Kaynar şunları söyledi;

Ortadaki ne kira sözleşmesine bakılıyor Ne bu sözleşme kiminle yapılmış ona bakılıyor. Bir tane kanun numarası söyleyerek zannediliyor ki ben hukuki bir konuşma yaptım. Ama onun içeriğine de o maddeye de bakıldığından da inanın emin değilim. Çünkü bir kere burada özel hukuk hükümlerine göre yapılmış yani borçlar kanunu hükümlerine göre yapılmış bir kira sözleşmesi var.