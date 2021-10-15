AK Parti İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, CHP'li İBB'nin TÜGVA'ya karşı yaptığı hukuksuzluğu anlattı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı.
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İBB zabıtasının giriştiği İşgal sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun hukuksuz işgale kılıf uydurmak için "mahkemenin tahliye kararı var" yalanını ortaya atıp herhangi bir belge sunamadı.
İBB'nin uyguladığı hukuksuzluğu AK Parti İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar çarpıcı detaylarıyla anlattı.
Kaynar, "CHP örgütünün burada ne işi var, bunu hukukta nereye yerleştiriyorsunuz? CHP'li bir belediye başkanı adayı seçim kazandı diye orayı CHP'nin malı mı sanıyorsunuz?" dedi.
Kaynar, "Sulh hukuk mahkemesinde de bir dava var. Bu davadaki "tedbir talebinin reddi" meselesi ile ilgili bunu kendilerince tahliye kararı zannediyorlar. Bakın oradaki mahkeme diyor ki; Ben vereceğim şuan ki tedbir kararı işi sonuçlandıran bir karar olur. Dolayısıyla yargılamayı yapmadan işi sonuçlandıran bir karar veremem. Şu aşamada tedbir kararı vermem doğru olmaz diyor. Yoksa tedbir talebinde sen haksızsın demiyor. Açın bir daha okuyun hukukçulara sorun. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde kiraya veren gidip kendi başına sözleşmeyi feshettim deyip kiracı tahliye etmeye kalkışamaz. " ifadelerini kullandı.
Kaynar şunları söyledi;
Ortadaki ne kira sözleşmesine bakılıyor Ne bu sözleşme kiminle yapılmış ona bakılıyor. Bir tane kanun numarası söyleyerek zannediliyor ki ben hukuki bir konuşma yaptım. Ama onun içeriğine de o maddeye de bakıldığından da inanın emin değilim. Çünkü bir kere burada özel hukuk hükümlerine göre yapılmış yani borçlar kanunu hükümlerine göre yapılmış bir kira sözleşmesi var.
KİRA SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESH EDİLEMEZ
Bu dünyanın her yerinde böyledir kira sözleşmesi kiraya veren tarafından tek taraflı fesh edilemez. Borçlar kanununda tahliye sebepleri sınırlı sayıda sayılmıştır bu sebeplerden herhangi birisi gerçekleştiği takdirde yine gidip kendisi "ben seni tahliye diyorum" diyemez. Ancak sulh hukuk makemesine dava açar. Kira sözleşmesinin feshini ve tahliyeyi talep eder. Mahkeme tahhliye kararı verirse yine gidip bunu benim elimde tahliyeyi kararı var diye uygulayamaz. İcra dairesi var icra dairesine gidip tahliye talepli takip açacak ve icra memuru vasıtasıyla tahliye edecek. Borçlar kanunu ve icra iflas kanunu hükümlerine göre tahliye usulü budur.
ÖZEL HUKUK GEÇERLİDİR
Gelelim idari sözleşmeler meselesine 2886 sayılı yasadada 4737 ihale kanununda da ve diğer ihale kanunlarında da açıkça şu düzenlemeler vardır; Sözleşmeler yapılıncaya kadar idare hukuku esastır. Sözleşmeye bağlandıktan sonra özel hukuk geçerlidir. Bunlar Danıştay'ın ve Yargıtay'ın kökleşmiş kurallarıdır.
Ama burada vatandaş oraya el koymaya gasbetmeyi kafaya koymuş ya kural falan hak getire… Zaten bunların anlayışına göre eğer mahkeme bunların istediği şekilde karar verirse hukuki karar vermiş oluyor bunların talebi doğrultusunda ve bunların istediği yönde karar vermemiş ise 'mahkeme ayarlanmış veya iktidarın talimatını uygulayan mahkeme' olmuş oluyor.
Bakın polis ile ilgili söylediği şeylere dikkat ettiniz mi "Polis saldırmış" diyor. Polis saldırmaz polis güvenliği sağlamakla görevlidir. Eğer içeride bir işgalci varsa onu def etmekle görevlidir.
Polisin görevi bu zaten "Polis saldırmış" diyor Kime saldırmış? "Zabıtaya saldırmış" böyle bir şey olabilir mi? İki tane devlet kurumunu karşı karşıya getirmişler ve ortaya çıkardıkları manzaraya bakın "Polis zabıtaya saldırmış"
CHP ÖRGÜTÜNÜN BURADA NE İŞİ VAR?
Ben şunu soruyorum; Tamam İBB burayı almak istiyor da CHP örgütünün burada ne işi var? Bunu hukukta nereye yerleştiriyorsunuz. Hangi maddeye hangi kurala sığıyor ki bu yani CHP örgütü oraya doluşmuş.