Kılıçdaroğlu 18 Ekim'i işaret edip bürokratları tehdit etti! AK Parti'den sert tepki: Zihinlerinde hala 28 Şubat ve 1960 darbesi var

A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''18 Ekim'' tarihine dikkat çekmesini ve vakıflara yönelik tehdit dolu sözlerini değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

Bu açıklamanın hakikaten demokratik kurallar bakımından hoş görülebilecek en ufak bir yanı yok. Daha evvelde Sayın Kılıçdaroğlu benzer tehditlerde bulundu ama bu hakikaten bütün demokratik ahlaka, teamüllere, demokrasiyi özümsemiş olan bir siyasetçiye yakışmayacak açık bir tehdittir. Tabiri caizse bir hezeyandır. Biz bunları ortaya koyarken, Türkiye'nin güzel bir lafı var: 'Pazardaki ete soğan doğramak' diye. Sanki yarın iktidar olacak gibi konuşuyor. Bu zihniyette olduğu için CHP maalesef hep böyle tehditvari bir üslup kullandığı için millet tarafından da iktidara getirilmiyor. Bu konuşmayı ben defaatle dinledim. Bu hakikaten haddi aşan bir tarzdır. Öncellikle bir kişinin yönetiminden bahsediyor bu bir kere yanlıştır. Türkiye'de halkın oylarıyla seçilmiş olan bir Cumhurbaşkanı vardır, bir Cumhurbaşkanlığı sistemi vardır. Dolayısıyla bu demokratik meşruiyeti yok sayan bir üslubu asla ve asla kabul etmek mümkün değildir. Bunun hiçbir şekilde izahı da mümkün değildir.