CHP'li İBB’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgali mahkeme tarafından bir kez daha belgelendi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni 27 saat boyunca işgalinin hukuksuz olduğu mahkeme kararıyla yeniden belgelendi.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın tahliyesini talep eden talebinin incelenmeksizin reddine karar verdi.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararında 11 Eylül 2020 tarihli, 128991 sayılı işlem yönünden 2577 sayılı kanunun 15. maddesi 1 b bendi uyarınca davanın incelenmeksizin reddine karar verildiğine dikkat çekildi. Sabah'ın haberine göre, kararda, Adalar Kaymakamlığı'nın 14 Ocak 2021 tarihinde TÜGVA'ya yazdığı yazısının işlem yönünden konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına da hükmetti.
İBB, TÜGVA'NIN TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye Gençlik Vakfı'na ihtarname gönderdi.