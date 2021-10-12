CHP'li İBB’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgali mahkeme tarafından bir kez daha belgelendi!

Söz konusu yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğuna dikkat çekildi.

"İŞGAL SÖZ KONUSU DEĞİL, TAHLİYE EDİLMEMEZ"

Yazıda; "Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu olan yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı bir durumda ise 2866 sayının kanunun 75. maddesi kapsamında tahliyeden söz edilmeyeceği değerlendirilmektedir" denildi.

İŞGAL SIRASINDA DA UYARI DİKKATE ALINMADI

Adalar Kaymakam vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sırasında (5 Ekim 2021) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni resmi yazıyla uyardı.