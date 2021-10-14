TÜGVA'yı hedef alan Gelecek Partili Tamer Özsoy'un yaptığı sahtekarlığın belgeleri ortaya çıktı!

Metin Cihan ismini kullanan Cihan Yücel adlı etki ajanı asılsız iddialarla Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) hedef aldı.
Etki ajanı Cihan'ın "devlet içinde kadrolaşma" iddiasının peşine başta CHP olmak üzere CHP yandaşı Nevşin Mengü, İsmail Saymaz gibi gazeteciler de katıldı.
Yalanın peşine takılıp maniplasyon yaparak TÜGVA'yı hedef tahtasına oturtan isimlerden biri de Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Van / İpekyolu İlçe Başkanı Tamer Özsoy oldu.
Özsoy TÜGVA'yı hedef alarak, "Geçmişte Tügva da yöneticilik yapmış biri olarak söylüyorum ne yazıkki hepsi doğru. Vatan millet Sakarya diyerek neler yapılıyor neler. Bu daha bir kısmı. Genel merkez de kurulan şirketten haberiniz var mı?" iddiasında bulundu.
CHP medyası Özsoy'un iddialarını köpürterek TÜGVA'yı hedef almaya devam ederken Takvim.com.tr Özsoy hakkındaki çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı.
SAHTEKARLIK YAPTIĞI İÇİN TÜGVA'DAN KOVULDU
Özsoy'un TÜGVA'da sahterkarlık ve dolandırıcılığa karıştığı için vakıftan kovulduğunu ortaya çıkardı.