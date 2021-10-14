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    • 14.10.2021 21:11
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    TÜGVA'yı hedef alan Gelecek Partili Tamer Özsoy'un yaptığı sahtekarlığın belgeleri ortaya çıktı!

    Terör örgütleri ile bağlantısı ifşa olan Metin Cihan ismini kullanan Cihan Yücel asılsız iddialarla TÜGVA'yı hedef aldı. Etki ajanı Cihan'ın "devlet içinde kadrolaşma" iddialarının peşine takılanlardan biri de önceden TÜGVA'da görev yapan Gelecek Partili Tamer Özsoy oldu. Takvim.com.tr Özsoy'un, TÜGVA'dan karıştığı sahtekarlık ve dolandırıclık sonrası kovulduğunu ortaya çıkardı. Özsoy'un karıştığı skandalın belgeleri de ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Sahtekarlığın belgeleri ortaya çıktı!

    Metin Cihan ismini kullanan Cihan Yücel adlı etki ajanı asılsız iddialarla Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) hedef aldı.

    Etki ajanı Cihan'ın "devlet içinde kadrolaşma" iddiasının peşine başta CHP olmak üzere CHP yandaşı Nevşin Mengü, İsmail Saymaz gibi gazeteciler de katıldı.

    Yalanın peşine takılıp maniplasyon yaparak TÜGVA'yı hedef tahtasına oturtan isimlerden biri de Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Van / İpekyolu İlçe Başkanı Tamer Özsoy oldu.

    Özsoy TÜGVA'yı hedef alarak, "Geçmişte Tügva da yöneticilik yapmış biri olarak söylüyorum ne yazıkki hepsi doğru. Vatan millet Sakarya diyerek neler yapılıyor neler. Bu daha bir kısmı. Genel merkez de kurulan şirketten haberiniz var mı?" iddiasında bulundu.

    CHP medyası Özsoy'un iddialarını köpürterek TÜGVA'yı hedef almaya devam ederken Takvim.com.tr Özsoy hakkındaki çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı.

    SAHTEKARLIK YAPTIĞI İÇİN TÜGVA'DAN KOVULDU
    Özsoy'un TÜGVA'da sahterkarlık ve dolandırıcılığa karıştığı için vakıftan kovulduğunu ortaya çıkardı.



        DOLANDIRICILIK YAPMIŞ, SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞ
        Takvim.com.tr Tamer Özsoy'un 2019'da iş temini karşılığı Van'da bir vatandaşı dolandırdığını haberleştirdi.

        Dolandırılan kişinin, Tamer Özsoy'un Kudret A. isimli şahısla birlikte, Valilikten festival izni alınması karşılığında kendisini dolandırdığını bu kişilerin izin verildiğine yönelik Valilik adına SAHTE BELGE düzenleyerek kendisine gönderdiklerini, buna karşılık 10.000 TL istediklerini parayı da Tamer Özsoyun şahsi hesabına aktardığını,gerçekte valiliğin izin vermediğini öğrendiğini dolandırıldığını avukatlara anlattığı da haberimizde yer aldı.

        BELGELER ORTAYA ÇIKTI
        TÜGVA'dan kovulduğu için kuyruk acısı bulunan Gelecek Partili Özsoy'un karıştığı skandalların belgeleri de ortaya çıktı.


        Valilik belgesinde festival izni verilmediği belirtildi.


        Özsoy ise hazırladığı sahte belgede "fesvital uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.


            Özsoy'un sahte belge karşısında aldığı 10 bin TL'nin dekontu.


            Tamer Özsoy ve Kudret A. tarafından dolandırılan Akın Göral isimli vatandaşın şikayet dilekçesi...


            Van Valiliği'nin Van Cumhuriyet Başsavcılığına Tamer Özsyon ve Kudret A. hakkında yaptığı şikayet başvurusu.

            Valiliğin "Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yaptığı başvuruda, Şüphelilerin valiliğimizce düzenlenmiş evrakı başkalarını aldatacak şekilde dolandırmış olmaları sebebiyle resmi evrakta sahtecilik suçuna ve Van Valiliği adına düzenlenen sahte evrakla başkalarını hileli evrakla aldatarak kendilerine yarar sağlamaları sebebiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildiğinden yukarıda ismi yazılı olan şahıslardan şikayetçi olduğumuzu beyan ederiz" ifadeleri yer aldı.
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