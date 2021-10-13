TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: "Karşımızda leş ordusu var, bunlara hodri meydan diyoruz"

A Haber ekranlarına konuk olan Enes Eminoğlu, TÜGVA'nın yürüttüğü çalışmaları anlatırken, FETÖ'nün sızma girişimiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Son 1 haftadır bizi çekmeye çalıştıkları gündem tamamen farklı çünkü gerçekten biz TÜGVA olarak, Türkiye'nin dört bir tarafında 81 ilde, 570 ilçede orta okuldan liseye, liseden üniversiteye, gençliğimizin olduğu her alanda onların temsil kabiliyetini yükseltmek, onlara sportif, sanatsal, kültürel alanlarda destek olmak amacını taşıyoruz.
En son projelerimizden bir tanesi çok çok önemli bir proje. Oralarda robotik kodlama, endüstriyel tasarım, yapay zeka gibi alanlarda çocuklarımıza özellikle orta okuldaki kardeşlerimize oraları açıyoruz. Şu anda 30 ilde icathane çalışmamız var. Bu icathane çalışmamızdan 7 takımımız Teknofest'te bir dünya markası yolunda ilerliyor. Bu takımlarımızdan bir tanesi de su altı sistemlerinde Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini de aldılar.
Biz istiyoruz ki bu şekilde gerçekten ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyeti yüksek kardeşlerimiz olsun. Yine daha önceki yıllarda Merve Rida diye bir kardeşimiz vardı. Aziz Sancar'ın Nobel ödülü aldığı üniversitede öğretim hakkı kazandı. TÜGVA'nın birim teknoloji sınıfında yetişmişti. Bu ülkeye, bu vatana hizmet eden gençlerimizin yetişmesini istiyoruz.
Sadece bu pandemi döneminde bu yaz yaklaşık 50 bin öğrencimize yaz okullarını yaptık. Bu çocuklarımız zaten yazı bir şekilde farklı meşgalelerle geçireceklerdi ama bu altı haftalık süreçte kültürel, sanatsal, sportif, temel değerler etkinlikleri gibi çalışmalara katıldılar ve muazzam bir geri dönüş aldık.
''KARŞIMIZDA BİR LEŞ ORDUSU VAR''
Türkiye'de genç bir nüfus var ve bu genç nüfusla ilgili de bu çalışmaları yürütme gayreti içerisindeyiz. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli çalışmalar var bu çalışmalarla ilgili de yürütülen yıpratma çalışmaları bizleri daha da kenetliyor. Çünkü karşımızda bir leş ordusu var. Bu orduya karşı da biz safları daha da sıklaştırarak, daha da diri olarak, daha da ilk günki motivasyonumuzda olarak bu çalışmalarızı daha da sıklaştıracağız.