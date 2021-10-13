TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: "Karşımızda leş ordusu var, bunlara hodri meydan diyoruz"





En son projelerimizden bir tanesi çok çok önemli bir proje. Oralarda robotik kodlama, endüstriyel tasarım, yapay zeka gibi alanlarda çocuklarımıza özellikle orta okuldaki kardeşlerimize oraları açıyoruz. Şu anda 30 ilde icathane çalışmamız var. Bu icathane çalışmamızdan 7 takımımız Teknofest'te bir dünya markası yolunda ilerliyor. Bu takımlarımızdan bir tanesi de su altı sistemlerinde Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini de aldılar.

Biz istiyoruz ki bu şekilde gerçekten ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyeti yüksek kardeşlerimiz olsun. Yine daha önceki yıllarda Merve Rida diye bir kardeşimiz vardı. Aziz Sancar'ın Nobel ödülü aldığı üniversitede öğretim hakkı kazandı. TÜGVA'nın birim teknoloji sınıfında yetişmişti. Bu ülkeye, bu vatana hizmet eden gençlerimizin yetişmesini istiyoruz.

Sadece bu pandemi döneminde bu yaz yaklaşık 50 bin öğrencimize yaz okullarını yaptık. Bu çocuklarımız zaten yazı bir şekilde farklı meşgalelerle geçireceklerdi ama bu altı haftalık süreçte kültürel, sanatsal, sportif, temel değerler etkinlikleri gibi çalışmalara katıldılar ve muazzam bir geri dönüş aldık.