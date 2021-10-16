CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA'yı hedef alan skandal açıklamalarına sert tepki!







TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sosyal medya hesabından tüm iddialara yönelik bir açıklama yayınlamış, "Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturulan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece Türkiye Gençlik Vakfı değildir. Milli ve manevi değerlere hizmet eden tüm vakıf ve derneklerimiz hedeftedir" demişti.