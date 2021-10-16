CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA'yı hedef alan skandal açıklamalarına sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asılsız TÜGVA belgeleri üzerinden yorumlar yaptıktan sonra "lağım" ifadesini kullandı.
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA için "lağım" ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki göstererek, "TÜGVA gibi ortaokuldan, lise ve üniversiteye kadar yüz binlerce gence ev sahipliği yapmış bir vakıf için "lağım" ifadesini kullanmak, en basit ifadeyle terbiyesizliktir. İşte biz vakfımızda misafir ettiğimiz gençlere bunu öğretiyoruz "kibar olun, saygılı olun ve insan olun" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak asılsız Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) belgeleri üzerinden yorumlar yaptıktan sonra "TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış" ifadelerini kullandı.
"VAKIF İÇİN "LAĞIM" İFADESİNİ KULLANMAK, EN BASİT İFADEYLE TERBİYESİZLİKTİR"
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA için "lağım" ifadesini kullanmasına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.