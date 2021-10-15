Adalar’da tutmayınca, TÜGVA İl Binasına geldiler! "Provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu"

"PROVOKATÖRLERİNİZİ SOKAKTAN ÇEK CANAN KAFTANCIOĞLU"

Atila şunları söyledi: TÜGVA'lı gençlere yönelik Adalar olayından beri büyük bir oyun var. Amaçları gençleri provoke etmek. Adalarda oyunu bozduk şimdi de bozacağız, çapulcuların oyununa gelmeyecek, hukuk içinde hesap soracağız. TÜGVA sizin oyununuza gelmek provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu."

CHP'NİN TÜGVA ADALAR İLÇE BAŞKANLIĞINI İŞGAL GİRİŞİMİ

Daha önce TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği herhangi bir hukuki dayanak olmadan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat öncülüğünde CHP Adalar İlçe ilçe örgütü bir grup ve İBB zabıtası tarafından işgal edilmişti. 27 saat süren işgal Adalar Kaymakamı'nın talimatı üzerine müdahale eden polis tarafından sonlandırılmıştı.