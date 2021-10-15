Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.10.2021 20:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2021 21:15
    ABONE OL

    Adalar’da tutmayınca, TÜGVA İl Binasına geldiler! "Provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu"

    CHP'li İBB'nin Adalar’da TÜGVA üzerinden yürüttüğü kara propagandanın çökmesinin ardından tekrar düğmeye basıldı. Bir grup sol örgüt üyesi TÜGVA İstanbul İl binası önünde toplanıp slogan attı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaşananlar sonrasında, “TÜGVA sizin oyununuza gelmek provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu” ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu

    TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin CHP Adalar İlçe Başkanlı Ali Ercan Akpolat öncülüğünde CHP Adalar örgüt üyesi ve İBB Zabıtası tarafından 26 saat işgalinin ardından bu kez TÜGVA Genel Merkezi önünde toplanan bir grup sol örgütü slogan attı.

    TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaptığı açıklamada "TÜGVA İstanbul İl Binamız önüne Canan Kaftancıoğlu'nun ellerine yazı tutuşturduğu provokatörler gönderilmiş. Ne yaparsanız yapın hangi provokasyonu sahneye koyarsanız koyun sizin o sinsi oyununuza gelmeyeceğiz" dedi.

    "PROVOKATÖRLERİNİZİ SOKAKTAN ÇEK CANAN KAFTANCIOĞLU"
    Atila şunları söyledi: TÜGVA'lı gençlere yönelik Adalar olayından beri büyük bir oyun var. Amaçları gençleri provoke etmek. Adalarda oyunu bozduk şimdi de bozacağız, çapulcuların oyununa gelmeyecek, hukuk içinde hesap soracağız. TÜGVA sizin oyununuza gelmek provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu."

    CHP'NİN TÜGVA ADALAR İLÇE BAŞKANLIĞINI İŞGAL GİRİŞİMİ
    Daha önce TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği herhangi bir hukuki dayanak olmadan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat öncülüğünde CHP Adalar İlçe ilçe örgütü bir grup ve İBB zabıtası tarafından işgal edilmişti. 27 saat süren işgal Adalar Kaymakamı'nın talimatı üzerine müdahale eden polis tarafından sonlandırılmıştı.

    İşgal sırasında TÜGVA Temsilciliğinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başkanlık makamı olarak hazırlandığı belirlenmişti. CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ın ablası olan ve aynı zamanda Maltepe CHP Meclis üyesi Gönül Dinler'in de Büyükada Vapur İskelesi'ndeki dükkanda kira kontratı ve çalışma ruhsatı olmadan 200-300 lira kira vererek dükkan işlettiği ortaya çıkmıştı.

    Ayrıca İBB yönetimi TÜGVA tarafından açılan tespit davasını kamuoyuna tahliye kararı olarak sunmak istemişti. Ancak İBB yönetiminin iddiaları mahkeme ve kaymakamlık yazıları tarafından çürütülmüştü.

        İstanbul'da çöken yönetim sistemine artan tepkileri gölgelemek için toplum yararına hizmet eden vakıflara savaş açan İBB yönetimine Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdiği görülmüştü:

        "İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut. Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu olan yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı bir durumda ise 2866 sayının kanunun 75. maddesi kapsamında tahliyeden söz edilmeyeceği değerlendirilmektedir."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başakşehir - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Güncel Adalar’da tutmayınca, TÜGVA İl Binasına geldiler! "Provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu"
            SON DAKİKA