Adalar’da tutmayınca, TÜGVA İl Binasına geldiler! "Provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu"

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin CHP Adalar İlçe Başkanlı Ali Ercan Akpolat öncülüğünde CHP Adalar örgüt üyesi ve İBB Zabıtası tarafından 26 saat işgalinin ardından bu kez TÜGVA Genel Merkezi önünde toplanan bir grup sol örgütü slogan attı.
TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaptığı açıklamada "TÜGVA İstanbul İl Binamız önüne Canan Kaftancıoğlu'nun ellerine yazı tutuşturduğu provokatörler gönderilmiş. Ne yaparsanız yapın hangi provokasyonu sahneye koyarsanız koyun sizin o sinsi oyununuza gelmeyeceğiz" dedi.
"PROVOKATÖRLERİNİZİ SOKAKTAN ÇEK CANAN KAFTANCIOĞLU"
Atila şunları söyledi: TÜGVA'lı gençlere yönelik Adalar olayından beri büyük bir oyun var. Amaçları gençleri provoke etmek. Adalarda oyunu bozduk şimdi de bozacağız, çapulcuların oyununa gelmeyecek, hukuk içinde hesap soracağız. TÜGVA sizin oyununuza gelmek provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu."
CHP'NİN TÜGVA ADALAR İLÇE BAŞKANLIĞINI İŞGAL GİRİŞİMİ
Daha önce TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği herhangi bir hukuki dayanak olmadan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat öncülüğünde CHP Adalar İlçe ilçe örgütü bir grup ve İBB zabıtası tarafından işgal edilmişti. 27 saat süren işgal Adalar Kaymakamı'nın talimatı üzerine müdahale eden polis tarafından sonlandırılmıştı.
İşgal sırasında TÜGVA Temsilciliğinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başkanlık makamı olarak hazırlandığı belirlenmişti. CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ın ablası olan ve aynı zamanda Maltepe CHP Meclis üyesi Gönül Dinler'in de Büyükada Vapur İskelesi'ndeki dükkanda kira kontratı ve çalışma ruhsatı olmadan 200-300 lira kira vererek dükkan işlettiği ortaya çıkmıştı.
Ayrıca İBB yönetimi TÜGVA tarafından açılan tespit davasını kamuoyuna tahliye kararı olarak sunmak istemişti. Ancak İBB yönetiminin iddiaları mahkeme ve kaymakamlık yazıları tarafından çürütülmüştü.