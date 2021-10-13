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    • 13.10.2021 16:55
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    SON DAKİKA: TÜGVA Başkanı Emin Eminoğlu kumpası anlattı: İçeriye sızdırılan FETÖ'cüler bilgileri manipüle edip servis etti

    Son dakika haberleri... Yurt dışında firari konumda olan TKP, PKK ve FETÖ ile iltisaklı Metin Cihan, TÜGVA'nın devlet içindeki kadrolaşmasını iddiasında bulunup yalan belgeler servis etti. Elbette ki her zaman olduğu gibi bu yalanların peşine de CHP takıldı. TÜGVA Başkanı Emin Eminoğlu, söz konusu belgelerin TÜGVA'nın içine sızan FETÖ'cüler tarafınan çalınıp üzerinde oynanarak sahte ve asılsız belgelerin dolaşıma sokulduğunu ifade etti. İşte TÜGVA'ya kurulan kumpastaki son dakika gelişmeleri...

    TÜGVA’ya kurulan kumpasın arkasındakiler

    Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) TKP, PKK ve FETÖ ile bağlantılı Metin Cihan'ın başı çektiği kumpasta CHP ve yandaşları da arkalarından geliyor. Etki ajanı Cihan'ın iddiası ise TÜGVA'nın devlet içinde yapılaştığı ve "paralel devlet" kurduğu yönünde.

    "FETÖ'CÜLER BİLGİLERİ ALIP SAHTE EVRAK OLUŞTURDU"
    Bu iddiaları kesin ve net bir dille yayınlayan TÜGVA Başkanı Emin Eminoğlu, bugün de Cüneyt Özdemir'e konuştu. Eminoğlu, şunları söyledi "Belgeleri alan kişiler FETÖ'den tutuklandı. Bunlar bizim ERP sistemimizi kullanarak içeriden aldığı bilgilerle oluşturdukları sahte evraklar"

    "GEÇMİŞ YILLARA AİT ÜYELİK SİSTEMİMİZDEKİ BİLGİLERİ ÇALMIŞLAR"
    TÜGVA Teşkilat Koordinatörü de şu ifadeleri ekledi "İçeriye sızdırılmış FETÖ'cüler geçmiş yıllara ait Üyelik Sistemimizdeki bilgileri çalmışlar, bu bilgileri manipüle ederek sahte ve asılsız belge düzenlemiş ve dolaşıma sokmuşlar." Tam olarak bunu anlattı Başkanımız, evet bu olayın tam açıklaması KUMPASTIR."

    NE OLMUŞTU?
    CHP'li İBB'nin işgal etmeye kalkıştığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yine CHP ve CHP güdümündeki yurt dışından beslenen etki ajanlarının hedefinde...

    ETKİ AJANI METİN CİHAN ASILSIZ İDDİALARLA TÜGVA'YI HEDEF ALDI
    Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilişkili ve bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet için kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.

    ÖZKOÇ VE MENGÜ AJANIN PEŞİNE TAKILDI
    Etki ajanı Metin Cihan'ın asılsız iddialarının peşine başta CHP'li Engin Özkoç ve Nevşin Mengü gibi isimler takıldı.

        Meclis'te konuşma yaparak TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden yıpratmaya çalışan Engin Özkoç gibi Nevşin Mengü de Twitter üzerinden, "Günün haberi budur. Devlet kurumlarına yerleştirilen TÜGVAlılar. Metin Cihan eski bir TÜGVA üyesinin kendisine yolladığı belgeleri paylaşıyor..." ifadeleriyle etki ajanı Metin Cihan'ın iddialarını paylaşarak TÜGVA'yı hedef aldı.

        TÜGVA'DAN YALANLAMA
        TÜGVA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanırken etki ajanlarına 'hodri meydan' mesajı verildi.

        TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, yaptığı açıklamada, "Yurtdışında kaçak yaşayan ablası PKK elebaşlarından olan sicili hayli kabarık bir etki ajanı kaynağı belli olmayan, oluturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor. Masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, kumpas ve asılsız exel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan..." ifadelerini kullandı.

        Eminoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

        "Türkiye Gençlik Vakfı olarak 4 Ekim'den bugüne büyük hukuksuzluklar ve iftiralarla karşı karşıya kaldık.

        İBB'YE BAĞLI ZABITALAR İŞGAL GİRİŞİMİNDE BULUNDU
        Önce CHP Adalar İlçe Başkanı ve İBB'ye bağlı zabıtalar CHP üyeleriyle beraber TÜGVA Adalar Gençlik Merkezimizi bastı, arkadaşlarımızı darp ettiler, eşyalarımızı gaspettiler.

        Yetmedi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 39 ilçe teşkilatına çağrıda bulunup adeta gençlere karşı bir linç girişimi edasıyla insanları Adalar İlçe Gençlik Merkezimizin önünde toplanmaya çağırdı.

        Bizim vakur ama taviz vermeyen duruşumuz sayesinde Canan Kaftancıoğlu'nun hem bu provokasyon çabası hem de TÜGVA hakkında attığı tüm yalan ve iftiralar boşa çıktı.

        TAHLİYE KARARI OLMAMASINA RAĞMEN İŞGALE KALKIŞTILAR
        CHP ve İBB yetkilileri tek parti Milli Şef dönemine özenerek binamızı işgal edip binbir hukuksuzluğa imza atarken ellerinde tahliye kararı olduklarını söylediler. Biz hodri meydan dedik, getirin tahliye kararını dedik, tahliye kararını getirirseniz size gerek yok biz eşyalarımızı toplayıp gideceğiz dedik, getirebildiler mi? Hayır. Çünkü tahliye kararı yoktu. Bırakın bir tahliye kararını tahliye için açılmış bir dava yoktu. Hatta Kaymakamlığın TÜGVA ilçe binamızın işgal girişiminden 1 ay önce İBB'ye tahliye isteğiniz hukuksuz, bir muhakeme kararı yok diyerek uyarı yazısı yolladığı ortaya çıktı. Tüm bunlara rağmen yaşanan vandalizmi çapulculuğu görebiliyor musunuz?

        İBB BAŞKANININ MAKAM ODASI YAPACAKLARDI
        Sonra dediler ki biz o binayı Adalar halkının kullanımına tahsis edeceğiz AMA ÖĞRENDİK Kİ BİNAYI CHP'Lİ İBB BAŞKANININ MAKAM ODASI YAPACAKLARMIŞ. Hatta binamızı işgal eden İBB ve CHP'li yetkililer BAŞKAN diyerek tabelalarını da asmışlar. Dileyenler TÜGVA hesaplarımızdan görüntüleri izleyebilirler.

        Sonra 3. Taraflara kiraladınız diye iftira attılar, yine hodri meydan dedik, belge getirin, kira kontratı getirin, makbuz getirin dedik. Getirebildiler mi? Yine getiremediler.

        Sonra kira bedeliniz düşük diyerek saldırdılar. Aslında bu attıkları tüm iftiraların boşa çıktığının göstergesiydi. Sonra öğrendik ki o binada bulunan 8 iş yerinden sadece biz ticaret yapmıyormuşuz, diğer tüm mekanlar iş yeriyken bizim kira bedelimizle diğer 7 iş yerinin kirası da birbirine çok yakınmış. Hatta CHP İlçe Başkanı'nın ailesi de o iş yerlerinden birinin işgalcisiymiş. Böylelikle bu maipülasyonları da boşa çıkmış oldu.

        CHP ve CHP'li İBB'nin tüm yalanları tüm iftiraları boşa çıkınca tam olarak Gobels taktiği ile daha büyük yalanlar servis edip ortalığı daha fazla bulandırmaya başladılar.

        TOP YEKÜN SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ
        Çünkü CHP ve İBB hukuksuzdu. Çünkü CHP ve İBB işgalçiydi. Çünkü CHP ve İBB çapulcuydu! Şuan isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen yeni ve top yekün bir saldırıyla karşı karşıyayız.

        MURAT ONGUN VE ODA TV
        ODA TV, CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan aldığı talimatla ve ellerine tutuşturduğu sözde bilgilerle TÜGVA'nın kira sözleşmesi devam eden başka bir binası hakkında yalan haber yapıyor.

        CHP Genel Merkezi ve CHP'li Belediyelerin finanse ettiği TELE-1, İzmir'de başka öğretmen arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sonucu görevi değiştirilen bir kişi hakkındaki olayı TÜGVA'ya bağlayarak YALAN haber yapıyor.

        ETKİ AJANININ KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN İDDİALARI
        Yurtdışında kaçak yaşayan ablası PKK elebaşlarından olan sicili hayli kabarık bir etki ajanı kaynağı belli olmayan, oluşturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor.

        Yurtdışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız exel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan...

        Diğer bir çok olayda karşımıza çıkan embedded gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular.

        Çok net ifade ediyorum karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir Örgütle karşı karşıyayız.

        "SÖZDE BELGELERİN HİÇBİRİNİN TÜGVA İLE ALAKASI VEYA İLGİSİ YOKTUR"
        Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir.

        Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir.

        Biz bu kumpas tarzını 17/25 Aralık sürecinden iyi biliyoruz, o günde başka vakıflarımız ve derneklerimiz hedefe konmuş haklarında binbir iftira atılarak operasyon yapılmaya çalışılmıştı; biz bu operasyon şekline selam-tevhid kumpasından çok aşinayız.

        Operasyonun hedefi dün neyse bugün de o, vatanı milleti bayrağı ve dini için çalışan gençler, insanlar, vakıflar, dernekler.

        Operasyonu yapanların sadece isimleri farklı ancak operasyonun merkezi de operasyonun yöneticileri de aynı.

        Bu operasyonun tek bir amaçı var, gençlerin yuvası olan ve her geçen gün büyüyen TÜGVA ve diğer vakıflarımızın önünü kesmek ama BAŞARAMAYACAKLAR ve gençlere karşı YENİLECEKLER.

        YALANLAR DEĞİL HAKİKAT KAZANACAK
        Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız.
        Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız.
        En büyük hesabı da milletimiz ve tarih soracak.
        Hakkı haykırmaya, gençler yetiştirmeye, gençlere yuva olmaya devam edeceğiz.

        Hep dediğimiz gibi... Yalanlar değil hakikat kazanacak, Operasyon odakları değil gençler kazanacak."

        ETKİ AJANI METİN CİHAN'I YAKINDAN TANIYALIM
        İşte asılsız iddialarla TÜGVA'yı hedef alan etki ajanı Metin Cihan'ın deşifresi...

        1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor. Türkiye Komünist Partisi faaliyetleri, sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyüklerine hakaret paylaşımlarında bulunan Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

        TERÖRİST ABLASI FATMA KILLI PKK'NIN SÖZDE TUNCELİ SORUMLUSU

        Ayrıca Yücel'in Nazimiye doğumlu ablası Fadime Kıllı'nın, PKK/KCK terör örgütü Tunceli'deki kırsalda faaliyet yürüttüğü ve terör örgütünün sözde kadınlar sorumlusu olduğu iddia edildi. Terörist Kıllı'nın 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışı çıkıp Almanya'ya gittiği belirtildi.

        YABANCI DEVLETLER ADINA ETKİ AJANLIĞI MI YAPIYOR?

            Cihan Yücel'in sabıkası hayli kabarık çıktı. Hakkındaki iddialara göre Cihan Yücel, 1996 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitime başladı. 2007'de "Seçim Kanununa Muhalefet" suçundan Şüpheli konumunda işlem gördü. 2011'de "Açıktan Hırsızlık-Güveni Kötüye Kullanma" suçundan şüpheli olan Yücel hakkında işlem yapıldı.

            AYNI ZAMANDA TKP TUNCELİ YÖNETİCİSİ

            Türkiye Komünist Partisi mensubu olan Yücel'in, 2013 yılında Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği, TKP faaliyetleri kapsamında etkinliklere katıldığı öğrenildi.

            GEZİ OLAYLARININ BÜYÜTÜLMESİNDE ROL ALDI

            Yine aynı sene Gezi Kalkışmasını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu, sosyal hesap paylaşım bloklarında yer almasının sağladığı ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldı.

            HAKKINDA ÇOK SAYIDA İŞLEM YAPILDI

            2015'te "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevi Yaptırmamak için Direnmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı. 1 oğlu olan Yücel, 2017'de İstanbul'da yer alan Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketinde çalıştı. 2018'de "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledi.

                2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla yürüyüşe katıldı.

                İKİ YIL ÖNCE YURT DIŞINA KAÇTI

                Yine gelen bilgilere göre, Cihan Yücel'in 1992-2019 arasında toplam 18 adet yurtdışı çıkış-giriş kaydı bulunuyor.

                Temmuz 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından Odessa (Ukrayna) Havalimanına giden Yücel, o zamandan beri yurtdışında firari olarak casusluk faaliyetlerine devam ediyor.

                FETÖ'CÜLERLE BERABER ÇALIŞTI

                2018'de FETÖ'nün kapatılan medya organı olan Samanyolu Televizyonu'nun eski sunucularından olan Ahmet Bozkuş ve TİP'li Barış Atay ile birlikte Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşanan Rabia Naz'ın ölümü üzerinden yanlış ve çarpıtılmış bilgiler paylaşarak algı operasyonuna girişti.

                FETÖ SİTESİNİ RT'LİYOR

                Gezici ve TKP'li Cihan Yücel, FETÖ'cü @KronosHaber'in ülkemize yönelik algı operasyonu içeren paylaşımlarını düzenli ve sürekli retweet ediyor.

                DEVLETE "MAFYA" DEDİ

                Tetikçi Yücel, 11 Eylül 2019 tarihinde yurt dışına firar ettiğini duyurmuştu. Yücel, "Şu an yurt dışındayım. Zor zamanlar geçiriyorum. Karşımda devlet değil mafya varmış gibi gibi hissediyorum, devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum" iddiasında bulundu.

                BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFRETTİ

                    17-25 Aralık FETÖ'cü polis / yargı darbe girişimlerinden sonra da AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a saldırılarını devam ettiren Cihan Yücel, seçim sürecinde Erdoğan ve partisine küfrettiğini itiraf etmişti. Cihan, "Seçim karnem: akepeye/tayyibe edilen küfürü: 1867. İglili twit sayısı: 694. Görüşülüp ikna edilen akepeli sayısı: 0. Otur sıfır" sözlerini sarf etmişti.

                    "DİKTATÖR" İFADESİNİ KULLANDI

                    2014'teki Yerel Seçimler'nden sonra Başkan Erdoğan için diktatör hakaretinde bulunan, hatta devrileceği tehdidinde bulunan Metin Cihan, "Her diktatör gibi devrileceği" söylemi ile, ayaklanma çağrısı yapmıştı.

                    15 TEMMUZ'DA SKANDAL PAYLAŞIMLAR

                    15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında darbeye alkış tutan kesimin marketlere koşmasıyla birlikte, "Ekmek makarna kuyrukları oluştu" diye dalga geçen Yücel, AK Parti'nin son kozlarını oynadığını savunmuştu.

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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: TÜGVA Başkanı Emin Eminoğlu kumpası anlattı: İçeriye sızdırılan FETÖ'cüler bilgileri manipüle edip servis etti
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