SON DAKİKA: TÜGVA Başkanı Emin Eminoğlu kumpası anlattı: İçeriye sızdırılan FETÖ'cüler bilgileri manipüle edip servis etti

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, yaptığı açıklamada, "Yurtdışında kaçak yaşayan ablası PKK elebaşlarından olan sicili hayli kabarık bir etki ajanı kaynağı belli olmayan, oluturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor. Masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, kumpas ve asılsız exel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan..." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak 4 Ekim'den bugüne büyük hukuksuzluklar ve iftiralarla karşı karşıya kaldık.

İBB'YE BAĞLI ZABITALAR İŞGAL GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Önce CHP Adalar İlçe Başkanı ve İBB'ye bağlı zabıtalar CHP üyeleriyle beraber TÜGVA Adalar Gençlik Merkezimizi bastı, arkadaşlarımızı darp ettiler, eşyalarımızı gaspettiler.

Yetmedi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 39 ilçe teşkilatına çağrıda bulunup adeta gençlere karşı bir linç girişimi edasıyla insanları Adalar İlçe Gençlik Merkezimizin önünde toplanmaya çağırdı.

Bizim vakur ama taviz vermeyen duruşumuz sayesinde Canan Kaftancıoğlu'nun hem bu provokasyon çabası hem de TÜGVA hakkında attığı tüm yalan ve iftiralar boşa çıktı.

TAHLİYE KARARI OLMAMASINA RAĞMEN İŞGALE KALKIŞTILAR

CHP ve İBB yetkilileri tek parti Milli Şef dönemine özenerek binamızı işgal edip binbir hukuksuzluğa imza atarken ellerinde tahliye kararı olduklarını söylediler. Biz hodri meydan dedik, getirin tahliye kararını dedik, tahliye kararını getirirseniz size gerek yok biz eşyalarımızı toplayıp gideceğiz dedik, getirebildiler mi? Hayır. Çünkü tahliye kararı yoktu. Bırakın bir tahliye kararını tahliye için açılmış bir dava yoktu. Hatta Kaymakamlığın TÜGVA ilçe binamızın işgal girişiminden 1 ay önce İBB'ye tahliye isteğiniz hukuksuz, bir muhakeme kararı yok diyerek uyarı yazısı yolladığı ortaya çıktı. Tüm bunlara rağmen yaşanan vandalizmi çapulculuğu görebiliyor musunuz?

İBB BAŞKANININ MAKAM ODASI YAPACAKLARDI

Sonra dediler ki biz o binayı Adalar halkının kullanımına tahsis edeceğiz AMA ÖĞRENDİK Kİ BİNAYI CHP'Lİ İBB BAŞKANININ MAKAM ODASI YAPACAKLARMIŞ. Hatta binamızı işgal eden İBB ve CHP'li yetkililer BAŞKAN diyerek tabelalarını da asmışlar. Dileyenler TÜGVA hesaplarımızdan görüntüleri izleyebilirler.

Sonra 3. Taraflara kiraladınız diye iftira attılar, yine hodri meydan dedik, belge getirin, kira kontratı getirin, makbuz getirin dedik. Getirebildiler mi? Yine getiremediler.

Sonra kira bedeliniz düşük diyerek saldırdılar. Aslında bu attıkları tüm iftiraların boşa çıktığının göstergesiydi. Sonra öğrendik ki o binada bulunan 8 iş yerinden sadece biz ticaret yapmıyormuşuz, diğer tüm mekanlar iş yeriyken bizim kira bedelimizle diğer 7 iş yerinin kirası da birbirine çok yakınmış. Hatta CHP İlçe Başkanı'nın ailesi de o iş yerlerinden birinin işgalcisiymiş. Böylelikle bu maipülasyonları da boşa çıkmış oldu.

CHP ve CHP'li İBB'nin tüm yalanları tüm iftiraları boşa çıkınca tam olarak Gobels taktiği ile daha büyük yalanlar servis edip ortalığı daha fazla bulandırmaya başladılar.

TOP YEKÜN SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Çünkü CHP ve İBB hukuksuzdu. Çünkü CHP ve İBB işgalçiydi. Çünkü CHP ve İBB çapulcuydu! Şuan isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen yeni ve top yekün bir saldırıyla karşı karşıyayız.

MURAT ONGUN VE ODA TV

ODA TV, CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan aldığı talimatla ve ellerine tutuşturduğu sözde bilgilerle TÜGVA'nın kira sözleşmesi devam eden başka bir binası hakkında yalan haber yapıyor.

CHP Genel Merkezi ve CHP'li Belediyelerin finanse ettiği TELE-1, İzmir'de başka öğretmen arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sonucu görevi değiştirilen bir kişi hakkındaki olayı TÜGVA'ya bağlayarak YALAN haber yapıyor.

ETKİ AJANININ KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN İDDİALARI

Yurtdışında kaçak yaşayan ablası PKK elebaşlarından olan sicili hayli kabarık bir etki ajanı kaynağı belli olmayan, oluşturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor.

Yurtdışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız exel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan...

Diğer bir çok olayda karşımıza çıkan embedded gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular.

Çok net ifade ediyorum karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir Örgütle karşı karşıyayız.

"SÖZDE BELGELERİN HİÇBİRİNİN TÜGVA İLE ALAKASI VEYA İLGİSİ YOKTUR"

Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir.

Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir.

Biz bu kumpas tarzını 17/25 Aralık sürecinden iyi biliyoruz, o günde başka vakıflarımız ve derneklerimiz hedefe konmuş haklarında binbir iftira atılarak operasyon yapılmaya çalışılmıştı; biz bu operasyon şekline selam-tevhid kumpasından çok aşinayız.

Operasyonun hedefi dün neyse bugün de o, vatanı milleti bayrağı ve dini için çalışan gençler, insanlar, vakıflar, dernekler.

Operasyonu yapanların sadece isimleri farklı ancak operasyonun merkezi de operasyonun yöneticileri de aynı.

Bu operasyonun tek bir amaçı var, gençlerin yuvası olan ve her geçen gün büyüyen TÜGVA ve diğer vakıflarımızın önünü kesmek ama BAŞARAMAYACAKLAR ve gençlere karşı YENİLECEKLER.

YALANLAR DEĞİL HAKİKAT KAZANACAK

Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız.

Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız.

En büyük hesabı da milletimiz ve tarih soracak.

Hakkı haykırmaya, gençler yetiştirmeye, gençlere yuva olmaya devam edeceğiz.

Hep dediğimiz gibi... Yalanlar değil hakikat kazanacak, Operasyon odakları değil gençler kazanacak."

ETKİ AJANI METİN CİHAN'I YAKINDAN TANIYALIM

İşte asılsız iddialarla TÜGVA'yı hedef alan etki ajanı Metin Cihan'ın deşifresi...

1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor. Türkiye Komünist Partisi faaliyetleri, sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyüklerine hakaret paylaşımlarında bulunan Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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