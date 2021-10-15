"Ümit Özdağ'a suikast yapılacak" iddiası Kadın doğum uzmanının dedikodusu çıktı: Kalabalıkta konuşulurken duydum

Kadın doğum uzmanın N.Y. konuyla Haziran ayında verdiği ifadesinde; bir buçuk ay önce kalabalık ortamda tanımadığı bir kişinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı kastederek "Bu da herhalde İsrail'e çalışıyor, buna da bir şeyler olabilir" şeklindeki konuşmayı duyduğunu, konuşmayı da oradan ayrıldıktan sonra Özdağ ile yakın olduğunu bildiği ve yeni teşkilatlanmasında Tarsus Sorumlusu olan G. G'ye telefonla arayarak anlattığını ifade etti.