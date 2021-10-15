Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.10.2021 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2021 11:23
    ABONE OL

    Mahkemesiz 2021 ad soyad değişikliği e-devlet başvuru ekranı! E-devletten isim değiştirme nasıl yapılır? İşte şartlar...

    E-devletten isim değiştirme nasıl yapılır? Mahkemesiz 2021 ad soyad değişikliği e-devlet başvuru ekranına nasıl ulaşılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şartları karşılayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mahkemeyle uğraşmaya gerek kalmadan e-Devlet üzerinden isim soyisim değişikliği yapabilecek. İşte başvuru ekranı...

    takvim.com.tr
    E-devletten isim değiştirme nasıl yapılır?

    Tüm illerden vatandaşlar E-devletten isim değiştirme nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Mahkemesiz memnun olmadığı isim ve soy isimde değişiklik yapmak isteyenler e-Devlet tarafından sunulmaya başlanan bu işlem için yoğun ilgi göstermeye başladı. Mahkemesiz 2021 ad soyad değişikliği e-devlet başvuru ekranı haberimizde yer alıyor. E-devlet üzerinden isim soyisim değişikliği amacıyla başvuru yapmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor, peki bu şartlar neler? İşte ayrıntılar…

    E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

    e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devletten yapılabilecek.

    İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı. 17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunununda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.

        6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

        BİNLERCE KİŞİ İSİM VE SOY İSMİNİ DÜZELTTİ

        Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini düzeltti.

        Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlarımız 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Antalya’da tuhaf olay! Elinde şırıngayla sokak ortasında görüldü
        Haberler Güncel Mahkemesiz 2021 ad soyad değişikliği e-devlet başvuru ekranı! E-devletten isim değiştirme nasıl yapılır? İşte şartlar...
            SON DAKİKA