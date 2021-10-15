Mahkemesiz 2021 ad soyad değişikliği e-devlet başvuru ekranı! E-devletten isim değiştirme nasıl yapılır? İşte şartlar...

Tüm illerden vatandaşlar E-devletten isim değiştirme nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Mahkemesiz memnun olmadığı isim ve soy isimde değişiklik yapmak isteyenler e-Devlet tarafından sunulmaya başlanan bu işlem için yoğun ilgi göstermeye başladı. Mahkemesiz 2021 ad soyad değişikliği e-devlet başvuru ekranı haberimizde yer alıyor. E-devlet üzerinden isim soyisim değişikliği amacıyla başvuru yapmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor, peki bu şartlar neler? İşte ayrıntılar…
E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devletten yapılabilecek.
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı. 17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunununda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.