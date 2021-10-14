İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın silah ruhsatı iddialarına cevap: Acilen doktoruna başvursun!

İçişleri Bakanlığı'na başvurduk ve hala bize bir cevap gelmedi. Bana milletvekili olduğum halde uyduruk bir gerekçe göstererek silah ruhsatı vermeyi reddettiler. Bunun üzerine Meclis Başkanı'na giderek 'iktidara geldiğiniz günden beri sizin iktidarlarınızdan hiçbir talepte bulunmadım, ama hakkımı istiyorum' dedim. Evraklara bakıp 'haklısınız' dedi. Sonra 1 hafta içerisinde silah ruhsatı çıktı. Evet Türkiye'de tansiyon çok yüksek. Türkiye'yi karıştırmak isteyen dış ya da iç mihraklar böyle bir sosyal zemini çok rahatlıkla karıştırabilir. Türkiye'de 8 milyon yabancı var.