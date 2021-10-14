İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın silah ruhsatı iddialarına cevap: Acilen doktoruna başvursun!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün katıldığı bir televizyon programında şahsı adına suikast ihbarı aldığını ancak İçişleri Bakanlığı'nın talebini reddettiğini söyledi.
Özdağ şu ifadeleri kullandı:
Türkiye kutuplaşmış vaziyette. Suriye'deki Selefi cihatçılar Türkiye'ye gelmiş ve yerleşmiş durumda. Türkiye'de sayısız İŞİD, El Kaide'nin güvenli evleri var. Toplum olağanüstü gergin ve kızgın. Böyle bir ortamda suikastlar dizisi başlayabilir mi? Başlayabilir. Benimle ilgili suikast hazırlığıyla ilgili 3 gün önce bir bilgi geldi. Ben gayri resmi öğrendim. Sizden gizleyen makam bunu doğrulamaz. Benim bir koruma polisim var. Tempo çok yüksek bir kişinin koruma gerçekleştirmesi mümkün değil.
İçişleri Bakanlığı'na başvurduk ve hala bize bir cevap gelmedi. Bana milletvekili olduğum halde uyduruk bir gerekçe göstererek silah ruhsatı vermeyi reddettiler. Bunun üzerine Meclis Başkanı'na giderek 'iktidara geldiğiniz günden beri sizin iktidarlarınızdan hiçbir talepte bulunmadım, ama hakkımı istiyorum' dedim. Evraklara bakıp 'haklısınız' dedi. Sonra 1 hafta içerisinde silah ruhsatı çıktı. Evet Türkiye'de tansiyon çok yüksek. Türkiye'yi karıştırmak isteyen dış ya da iç mihraklar böyle bir sosyal zemini çok rahatlıkla karıştırabilir. Türkiye'de 8 milyon yabancı var.