Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.08.2021 00:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2021 00:48
    ABONE OL

    Ümit Özdağ provokasyon peşinde! Önce "Sahibi Afganistanlı bir genç" diyerek hedef gösterdi sonra sorumluluk kabul etmedi

    Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bu kez de Afgan bir esnafı hedef gösterdi. Özdağ, Afgan gencin Kırşehir'de açtığı marketin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadelerini kullandı. Provokatif paylaşıma tepkiler yağarken Özdağ, sorumluluk kabul etmediğini söyledi.

    Ümit Özdağ provokasyon peşinde!

    Türkiye'de son günlerde yapılan mülteci karşıtı söylemler artarak devam ediyor.

    Özellikle CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere suyu 10 kat zamlı verme isteğinden sonra başlayan mülteci karşıtlığı, hedef göstermeye dönüştü.



    CHP'Lİ TANJU ÖZCAN'I TEBRİK ETMİŞTİ
    İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bağımsız statüsüne düşen İstanbul Milletvekili ve 'Ayyıldız Hareketi'nin lideri Ümit Özdağ, düşünceleriyle bağdaşan Özcan'ı tebrik etmişti.



    AFGAN MARKET SAHİBİNİ HEDEF GÖSTERDİ
    Mülteci karşıtı tavırlarına sürdüren Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Afganistanlı bir market sahibini hedef gösterdi.

    Kırşehir'de bulunan bir market dükkanının fotoğrafına yer veren Özdağ, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadelerini kullandı.
        Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
        Haberler Güncel Ümit Özdağ provokasyon peşinde! Önce "Sahibi Afganistanlı bir genç" diyerek hedef gösterdi sonra sorumluluk kabul etmedi
            SON DAKİKA