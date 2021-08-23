Ümit Özdağ provokasyon peşinde! Önce "Sahibi Afganistanlı bir genç" diyerek hedef gösterdi sonra sorumluluk kabul etmedi





AFGAN MARKET SAHİBİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Mülteci karşıtı tavırlarına sürdüren Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Afganistanlı bir market sahibini hedef gösterdi.

Kırşehir'de bulunan bir market dükkanının fotoğrafına yer veren Özdağ, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadelerini kullandı.