Mevlid Kandili ne demek, duaları ve fazileti nedir? Mevlid Kandili ne zaman 2021? Yapılması gereken ibadetler neler?

Milyonlarca Müslüman alemi heyecanla Mevlid Kandili ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı araştırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) doğduğu gece olan bu önemli gün ile ilgili araştırmalar hız kazandı ve Mevlid Kandili ne demek, duaları ve fazileti nedir? Sorgulamaları yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takviminde tarih belirlendi ve az bir zaman kaldı. Peki bu özel geceyi dualarla ibadetlerle geçirmek isteyenler nelere önem vermeil? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler? İşte tüm bilgiler…
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim gecesi idrak edilecek. Resulullah (S.A.V), Rebiülevvel ayının 12. günü olan Mevlid Kandili'nde dünyaya gelmiştir.
BU YIL MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl Mevlid Kandili Pazar gününe denk gelmektedir.
MEVLİD NE DEMEK?
Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.
Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.
Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.