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    • Güncel
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    • 13.10.2021 12:29
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    Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz, nokta

    Gelen son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anayasanın 169'uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta." ifadelerini kullandı.

    İHA
    Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır nokta

    Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anayasanın 169'uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz; ilk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz veya sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız." açıklamasında bulundu.

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