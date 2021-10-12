MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Ankara geçtiğimiz hafta sonu göz kamaştırıcı 2 toplantıya ev sahipliği yaptı. Türk Gençliği Büyük Kurultayı ile Analar Bacılar Kurultayı muazzam bir katılıma sahne olmuştur. Türk gençliği yüksek ufkuyla yeni bir tarih yazmış, almasını bilenlere mesajların en görkemlisini vermiştir.

Türk tarihi hasretini çektiğimiz eski ölümsüz bir eserdir. Gençlik aydınlık çehremizdir. Açık sözlülüğün ve kalender meşrebin omurgası onlardır. Kin ve nefretin kalplerde yuva yapmasına izin vermeyen asil Türk gençliği, bu gençliği temsilen de milliyetçi ülkücü gençliktir. Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir.

Milliyetçi ülkücü gençliğin kökü Ötügen'de, kavgası da Türk-İslam düşmanlarıdır. Analarımız bacılarımız dua, huzur, sevgi ve saygı bağlarımızdır. Gençlerimizle birlikte kurultayımıza can ve kan veren analarımıza, bacılarımıza müteşekkirim. 2 kurultayımız da birbiriyle örtüşmüştür.

İnsan gün geçtikçe sadece yiyip içen, insani ve vicdani felaketlere tamamiyle sessiz kalan, sürüklenip giden bir felaket döngüsünün içindedir. Bu döngü bizim semtimize bile uğramayacak, Türk-İslam medeniyeti ayağına geçirilmek istenen prangaları atacaktır.