Başkan Erdoğan'ın Afrika rotası belli oldu! 17 Ekimde başlayacak 4 gün sürecek!

Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012'de Mısır, 2013'te yine Mısır ile Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus'a yaptığı ziyaretlerle 2 yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014'te Ekvator Ginesi ve Cezayir'e gitti. Doğu Afrika ziyareti kapsamında 2015'te Somali, Cibuti ve Etiyopya'da bulunan Erdoğan, 2016'da Afrika ülkelerinden Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana'ya giderek en yoğun ziyaretini yaptı.

Başkan Erdoğan 2017'de Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad ve Tunus'tan oluşan gezisiyle 6 Afrika ülkesine gitti. Erdoğan, 2018 yılında Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Güney Afrika ve Zambiya'ya, 2019 yılında Tunus'a, 2020'de ise Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyarette bulundu.

AFRİKA POLİTİKASI

Siyasi, insani, ekonomi ve kültür ayaklarını içerecek şekilde, ikili, bölgesel, kıtasal ve küresel olmak üzere dört boyutta yürütülen Türkiye'nin Afrika politikası, çok boyutlu dış politikasının temel ilkelerinden birini oluşturuyor.

Türkiye, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, ayrıca ikili ilişkileri eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda atılan adımlarla Afrika'da 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısı 2021'de 43'e yükseldi.