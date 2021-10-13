Başkan Erdoğan'ın Afrika rotası belli oldu! 17 Ekimde başlayacak 4 gün sürecek!

Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere 28 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Angola, Nijerya ve Togo turu 17 Ekim Pazar günü başlayacak.
İlk Afrika ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır'a yapan Başkan Erdoğan, Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan yeni bir Afrika turu gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, 17 Ekim'de çıkacağı bu seyahatle, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde 30 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak.
Afrika'nın siyasi başkenti olarak anılan Etiyopya'ya 2005'te giden Erdoğan, aynı yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Fas'a birer ziyaret gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Sudan, Mısır ve Cezayir'e de ziyaret düzenleyen Başkan Erdoğan, Etiyopya'ya 2007'de tekrar gitti.
Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012'de Mısır, 2013'te yine Mısır ile Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus'a yaptığı ziyaretlerle 2 yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu.
Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014'te Ekvator Ginesi ve Cezayir'e gitti. Doğu Afrika ziyareti kapsamında 2015'te Somali, Cibuti ve Etiyopya'da bulunan Erdoğan, 2016'da Afrika ülkelerinden Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana'ya giderek en yoğun ziyaretini yaptı.
Başkan Erdoğan 2017'de Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad ve Tunus'tan oluşan gezisiyle 6 Afrika ülkesine gitti. Erdoğan, 2018 yılında Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Güney Afrika ve Zambiya'ya, 2019 yılında Tunus'a, 2020'de ise Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyarette bulundu.
AFRİKA POLİTİKASI
Siyasi, insani, ekonomi ve kültür ayaklarını içerecek şekilde, ikili, bölgesel, kıtasal ve küresel olmak üzere dört boyutta yürütülen Türkiye'nin Afrika politikası, çok boyutlu dış politikasının temel ilkelerinden birini oluşturuyor.
Türkiye, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, ayrıca ikili ilişkileri eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda atılan adımlarla Afrika'da 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısı 2021'de 43'e yükseldi.